Эстония приобретет 18 САУ Caesar

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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hanno-pevkurХанно Певкур
samokhodnaya-gaubitsa-caesarСамоходная гаубица CAESAR
sili-oboroni-estoniiСилы обороны Эстонии
estoniyaЭстония
Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  172 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  112110 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  111620 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  115395 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  159796 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  106475 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228791 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192804 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191577 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  434254 просмотра

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28 марта 2024, 13:27  •  434254 просмотра
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  406788 просмотра
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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  760267 просмотра

Эстония приобретет 18 САУ Caesar

Эстония планирует приобрести 18 французских 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar и построить новый корабль для своего флота ориентировочной стоимостью 30-40 миллионов евро.

Новости Мира •   •  5618 просмотра
Эстония приобретет 18 САУ Caesar

Сейчас мы имеем стабильные поставки Starlink - Федоров

Украина имеет стабильные поставки терминалов Starlink благодаря эффективной координации между командами Федорова и Маска, тогда как доступ россии к Starlink будет ограничен.

Война •   •  7605 просмотра
Сейчас мы имеем стабильные поставки Starlink - Федоров

В оккупированном Крыму рф использует гражданские суда для транспортировки военного груза - "АТЕШ"

В оккупированном Крыму россия использует гражданские суда для перевозки военных грузов и развернула системы противовоздушной обороны, такие как С-300 и "Панцирь-С1", для защиты Керченского моста от потенциальных украинских воздушных атак, сообщает подпольное движение "АТЕШ".

Война •   •  8601 просмотра
В оккупированном Крыму рф использует гражданские суда для транспортировки военного груза - "АТЕШ"

В США подтверждено заражение птичьим гриппом человека после контакта с дойными коровами

Работник техасской молочной фермы заразился птичьим гриппом H5N1 после контакта с инфицированными молочными коровами, что стало первым случаем заражения человека этим подтипом вируса, который передается от млекопитающих, в Техасе и вторым в истории США.

Новости Мира •   •  7966 просмотра
В США подтверждено заражение птичьим гриппом человека после контакта с дойными коровами

Федоров: первые прототипы дронов с ИИ могут появиться на поле боя уже до конца года

Украина тестирует технологию беспилотников с искусственным интеллектом, и первые подобные прототипы могут появиться на поле боя уже до конца года, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Война •   •  8198 просмотра
Федоров: первые прототипы дронов с ИИ могут появиться на поле боя уже до конца года

Экономика Украины в 2023 году выросла на 5,3%: в НБУ объяснили рост ВВП

Экономика Украины выросла на 5,3% в 2023 году, несмотря на продолжающуюся войну с россией, благодаря высокой адаптивности бизнеса, стабилизации энергетического сектора и мягкой фискальной политике.

Война •   •  10634 просмотра
Экономика Украины в 2023 году выросла на 5,3%: в НБУ объяснили рост ВВП

Не только завод: в рф заявили об атаке беспилотника на НПЗ в татарстане

По сообщениям российских СМИ, беспилотник атаковал нефтезавод в нижнекамске, россия, вызвав пожар, который удалось потушить за 20 минут.

Война •   •  8444 просмотра
Не только завод: в рф заявили об атаке беспилотника на НПЗ в татарстане

Теплая погода начала апреля установила в Киеве три новых рекорда

1 апреля в Киеве были зафиксированы новые температурные рекорды: минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха превысила предыдущие рекорды, достигнув уровней, характерных для конца мая.

Киев •   •  8397 просмотра
Теплая погода начала апреля установила в Киеве три новых рекорда

Задержали чиновника СБУ Артема Шило по делу о махинациях на закупках "Укрзализныци"

Организованная группа во главе с бывшим советником Офиса Президента и сотрудником СБУ Артемом Шило присвоила почти 95 миллионов гривен путем завышения цен на закупку трансформаторов во время военного положения.

политика •   •  12104 просмотра
Задержали чиновника СБУ Артема Шило по делу о махинациях на закупках "Укрзализныци"

Донетчина: оккупанты ударили ракетой "С-300" по Дружковке и нанесли авиаудар по Торецку

Российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, повредив 25 гражданских объектов, среди которых жилые дома, административное здание, дом культуры, учебное заведение, линии электропередач.

Общество •   •  14741 просмотра
Донетчина: оккупанты ударили ракетой "С-300" по Дружковке и нанесли авиаудар по Торецку