Эстония приобретет 18 САУ Caesar

Силы обороны Эстонии могут получить 18 современных французских самоходных артиллерийских установок (САУ) типа Caesar. Об этом сообщил министр обороны Ханно Певкур в интервью изданию Postimees, передает УНН со ссылкой на ERR.

Детали

Ханно Певкур сказал, что 155-мм самоходные артиллерийские установки являются важнейшей закупкой вооружений в пакете усиления Сил обороны. Из них планируется сформировать отдельный батальон, который будет подчиняться непосредственно 1-й дивизии.

Сейчас, как сообщается, Силы обороны Эстонии имеют в своем распоряжении 24 самоходные артиллерийские установки K9 "Гром".

Еще одной крупной запланированной инвестицией является строительство нового корабля для Военно-морских сил Эстонии, рассказал министр.

"Мы планируем построить новый корабль самостоятельно, а не заказывать его", - сказал Певкур, добавив, что его ориентировочная стоимость составит 30-40 млн евро.

Ранее УНН сообщал, что Франция вскоре сможет доставить Украине 78 гаубиц Caesar и увеличит поставки снарядов, чтобы удовлетворить насущные потребности Киева в боеприпасах для борьбы с полномасштабным вторжением России.