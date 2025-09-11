Латвія закриває повітряний простір у східному прикордонні щонайменше до 18 вересня

З 11 вересня з 18:00 (за місцевим часом) щонайменше до 18 вересня (з можливістю продовження терміну) буде закрито повітряний простір Латвії в східному прикордонному регіоні. Про це на пресконференції заявив міністр оборони Андріс Спрюдс, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що зону повітряного простору біля східного кордону з білоруссю та росією закрито після оцінки, проведеної Національними збройними силами (НЗС).

Міністр оборони Латвії Спрюдс зазначив, що події в Польщі, які відбулися в середу, є відвертим порушенням повітряного простору НАТО, і Латвія має діяти відповідно.

Міністр запевнив, що наразі Латвія не перебуває під прямою загрозою, однак превентивні заходи є необхідними.

НЗС зараз перебувають у підвищеній бойовій готовності у зв’язку з проведенням всеосяжних державних оборонних навчань "Namejs".

Закриття повітряного простору в східному прикордонні дозволить повністю контролювати заборонену зону повітряного простору та полегшить виявлення несанкціонованих літальних об'єктів. Також це звільнить повітряний простір для винищувачів місії повітряного патрулювання НАТО в Балтії та для протиповітряної оборони Латвії - пояснив Спрюдс.

Крім того, цей крок дозволить інтенсивніше тестувати акустичні системи спостереження за повітряним простором, проводити симуляції з дронами і протидроновими системами, розміщувати додаткові мобільні бойові підрозділи та тренувати їх.

"Безпілотники росії в повітряному просторі НАТО — це тривожний сигнал, і ми маємо зробити все можливе, аби не допустити ескалації атак дронів", — наголосив Спрюдс.

Доповнення

Для зменшення загрози з боку дронів у східному прикордонному регіоні Латвії постійно чергують підрозділи протиповітряної оборони Національних збройних сил, які за потреби можуть збивати дрони держав-агресорів. Також посилено місію патрулювання НАТО, і впроваджуються нові акустичні системи спостереження за повітряним простором. Протягом останнього року було внесено зміни до нормативних актів, які у співпраці з "Latvijas Gaisa satiksme" (Латвійське авіаційне управління) дозволяють швидко закривати повітряний простір у разі загрози, а також впроваджено нові заходи для посилення контролю над польотами в східному повітряному просторі Латвії.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН поблизу східного кордону Латвії збройні сили країни пропонували закрити повітряний простір. Таке рішення може стати відповіддю на можливі загрози зі сторони росії, наприклад на такі провокації із безпілотниками, які відбулися на території Польщі.

Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими