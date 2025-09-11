Латвія закриває повітряний простір у східному прикордонні щонайменше до 18 вересня

$41.210.09
Ексклюзив
09:51 • 222 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 2046 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 12321 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 30443 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 41469 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 92037 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 49603 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47395 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43340 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 83944 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)
11 вересня, 01:25 • 28542 перегляди
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко
11 вересня, 01:44 • 17830 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля
11 вересня, 03:46 • 17737 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛА
06:42 • 11350 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН
07:22 • 11597 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
05:01 • 30446 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 92039 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 83945 перегляди
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку
10 вересня, 09:29 • 63245 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
10 вересня, 08:44 • 103831 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Фрідріх Мерц
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Білорусь
Державний кордон України
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
07:32 • 4026 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
10 вересня, 12:07 • 24870 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45 • 89438 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39 • 80814 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
8 вересня, 15:06 • 76390 перегляди
The Guardian
Свіфт
DJI Mavic
Falcon 9
SpaceX Starship

Латвія закриває повітряний простір у східному прикордонні щонайменше до 18 вересня

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Латвія закриває повітряний простір у східному прикордонні з 11 вересня до 18 вересня. Це рішення прийнято після оцінки НЗС та подій у Польщі, що є порушенням повітряного простору НАТО.

Латвія закриває повітряний простір у східному прикордонні щонайменше до 18 вересня

З 11 вересня з 18:00 (за місцевим часом) щонайменше до 18 вересня (з можливістю продовження терміну) буде закрито повітряний простір Латвії в східному прикордонному регіоні. Про це на пресконференції заявив міністр оборони Андріс Спрюдс, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що зону повітряного простору біля східного кордону з білоруссю та росією закрито після оцінки, проведеної Національними збройними силами (НЗС).

Міністр оборони Латвії Спрюдс зазначив, що події в Польщі, які відбулися в середу, є відвертим порушенням повітряного простору НАТО, і Латвія має діяти відповідно.

Міністр запевнив, що наразі Латвія не перебуває під прямою загрозою, однак превентивні заходи є необхідними.

НЗС зараз перебувають у підвищеній бойовій готовності у зв’язку з проведенням всеосяжних державних оборонних навчань "Namejs".

Закриття повітряного простору в східному прикордонні дозволить повністю контролювати заборонену зону повітряного простору та полегшить виявлення несанкціонованих літальних об'єктів. Також це звільнить повітряний простір для винищувачів місії повітряного патрулювання НАТО в Балтії та для протиповітряної оборони Латвії

- пояснив Спрюдс.

Крім того, цей крок дозволить інтенсивніше тестувати акустичні системи спостереження за повітряним простором, проводити симуляції з дронами і протидроновими системами, розміщувати додаткові мобільні бойові підрозділи та тренувати їх.

"Безпілотники росії в повітряному просторі НАТО — це тривожний сигнал, і ми маємо зробити все можливе, аби не допустити ескалації атак дронів", — наголосив Спрюдс.

Доповнення

Для зменшення загрози з боку дронів у східному прикордонному регіоні Латвії постійно чергують підрозділи протиповітряної оборони Національних збройних сил, які за потреби можуть збивати дрони держав-агресорів. Також посилено місію патрулювання НАТО, і впроваджуються нові акустичні системи спостереження за повітряним простором. Протягом останнього року було внесено зміни до нормативних актів, які у співпраці з "Latvijas Gaisa satiksme" (Латвійське авіаційне управління) дозволяють швидко закривати повітряний простір у разі загрози, а також впроваджено нові заходи для посилення контролю над польотами в східному повітряному просторі Латвії.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН поблизу східного кордону Латвії збройні сили країни пропонували закрити повітряний простір. Таке рішення може стати відповіддю на можливі загрози зі сторони росії, наприклад на такі провокації із безпілотниками, які відбулися на території Польщі.

Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11.09.25, 10:11 • 12321 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Білорусь
Латвія
НАТО
Польща