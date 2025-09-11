Латвия закрывает воздушное пространство в восточном приграничье как минимум до 18 сентября

С 11 сентября с 18:00 (по местному времени) как минимум до 18 сентября (с возможностью продления срока) будет закрыто воздушное пространство Латвии в восточном приграничном регионе. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Андрис Спрудс, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что зона воздушного пространства у восточной границы с беларусью и россией закрыта после оценки, проведенной Национальными вооруженными силами (НВС).

Министр обороны Латвии Спрудс отметил, что события в Польше, произошедшие в среду, являются откровенным нарушением воздушного пространства НАТО, и Латвия должна действовать соответственно.

Министр заверил, что сейчас Латвия не находится под прямой угрозой, однако превентивные меры необходимы.

НВС сейчас находятся в повышенной боевой готовности в связи с проведением всеобъемлющих государственных оборонных учений "Namejs".

Закрытие воздушного пространства в восточном приграничье позволит полностью контролировать запретную зону воздушного пространства и облегчит обнаружение несанкционированных летательных объектов. Также это освободит воздушное пространство для истребителей миссии воздушного патрулирования НАТО в Балтии и для противовоздушной обороны Латвии - пояснил Спрудс.

Кроме того, этот шаг позволит интенсивнее тестировать акустические системы наблюдения за воздушным пространством, проводить симуляции с дронами и противодроновыми системами, размещать дополнительные мобильные боевые подразделения и тренировать их.

"Беспилотники россии в воздушном пространстве НАТО — это тревожный сигнал, и мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации атак дронов", — подчеркнул Спрудс.

Дополнение

Для уменьшения угрозы со стороны дронов в восточном приграничном регионе Латвии постоянно дежурят подразделения противовоздушной обороны Национальных вооруженных сил, которые при необходимости могут сбивать дроны государств-агрессоров. Также усилена миссия патрулирования НАТО, и внедряются новые акустические системы наблюдения за воздушным пространством. В течение последнего года были внесены изменения в нормативные акты, которые в сотрудничестве с "Latvijas Gaisa satiksme" (Латвийское авиационное управление) позволяют быстро закрывать воздушное пространство в случае угрозы, а также внедрены новые меры для усиления контроля над полетами в восточном воздушном пространстве Латвии.

Напомним

Как ранее писал УНН, вблизи восточной границы Латвии вооруженные силы страны предлагали закрыть воздушное пространство. Такое решение может стать ответом на возможные угрозы со стороны России, например на такие провокации с беспилотниками, которые произошли на территории Польши.

