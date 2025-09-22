$41.250.00
Бункерний бум у Німеччині: страх війни підштовхує людей до будівництва приватних укриттів - BILD

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У Німеччині різко зросли запити на будівництво приватних бункерів через побоювання війни з росією. Компанії та орендодавці також активно замовляють укриття для своїх співробітників.

Бункерний бум у Німеччині: страх війни підштовхує людей до будівництва приватних укриттів - BILD

Через зростання побоювань щодо можливого конфлікту з росією в Німеччині різко зросли запити на будівництво приватних бункерів під власними будинками. Німці переживають, що лідер рф володимир путін може розпочати війну з НАТО, саме тому у країні справжній "бункерний бум". Про це йдеться у матеріалі BILD, пише УНН.

Деталі

З січня кількість запитів (на будівництво бункерів – ред.) зросла на 50 відсотків. Люди зрозуміли, що путін налаштований серйозно

- розповів будівельник Маріо П'єйде BILD.

Компанія П'єйде BSSD Defence (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland) будує укриття по всій Німеччині. Особливо активізувалися запити після атаки дронів путіна на Польщу. 

Естонія будує 40-кілометровий протитанковий рів на кордоні з росією16.09.25, 14:37 • 3429 переглядiв

За його словами, останнім часом занепокоєння зросло особливо серед компаній та орендодавців. 

Компанії телефонують нам, бо хочуть бункери для своїх співробітників на території своїх компаній. Особливо після поточних подій у Польщі ми спостерігаємо підвищений попит на консультації

- зазначили в компанії BSSD Defence.

Крім того, П'єйде зазначив, що десять відсотків нових будівель зараз зводяться з бункерами.

Щоб облаштувати приватний бункер, можна переобладнати підвал власного будинку. П'єйде радить: "Найкращий варіант – це кімната в кутку будинку". Вона має бути не більше 30 квадратних метрів і підходити для тривалого перебування, стіни та стеля повинні мати товщину не менше 30 сантиметрів. За потреби можна додати додатковий шар кладки. Укриття оснащується напірними дверима, системою фільтрації, напірними клапанами та аварійним виходом, а приміщення має бути газогерметичним.

Вартість приватного бункера, за інформацією від будівельників Німеччини, коливається від 30 000 до 50 000 євро.

У Німеччині готують мережу бомбосховищ через загрозу російських атак у майбутній період 08.06.25, 14:12 • 4297 переглядiв

Степан Гафтко

Степан Гафтко
Володимир Путін
Bild
НАТО
Німеччина
Естонія
Польща