Бункерний бум у Німеччині: страх війни підштовхує людей до будівництва приватних укриттів - BILD

Бункерний бум у Німеччині: страх війни підштовхує людей до будівництва приватних укриттів
У Німеччині різко зросли запити на будівництво приватних бункерів через побоювання війни з росією. Компанії та орендодавці також активно замовляють укриття для своїх співробітників.
Через зростання побоювань щодо можливого конфлікту з росією в Німеччині різко зросли запити на будівництво приватних бункерів під власними будинками. Німці переживають, що лідер рф володимир путін може розпочати війну з НАТО, саме тому у країні справжній "бункерний бум". Про це йдеться у матеріалі BILD, пише УНН.
Деталі
З січня кількість запитів (на будівництво бункерів – ред.) зросла на 50 відсотків. Люди зрозуміли, що путін налаштований серйозно
Компанія П'єйде BSSD Defence (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland) будує укриття по всій Німеччині. Особливо активізувалися запити після атаки дронів путіна на Польщу.
За його словами, останнім часом занепокоєння зросло особливо серед компаній та орендодавців.
Компанії телефонують нам, бо хочуть бункери для своїх співробітників на території своїх компаній. Особливо після поточних подій у Польщі ми спостерігаємо підвищений попит на консультації
Крім того, П'єйде зазначив, що десять відсотків нових будівель зараз зводяться з бункерами.
Щоб облаштувати приватний бункер, можна переобладнати підвал власного будинку. П'єйде радить: "Найкращий варіант – це кімната в кутку будинку". Вона має бути не більше 30 квадратних метрів і підходити для тривалого перебування, стіни та стеля повинні мати товщину не менше 30 сантиметрів. За потреби можна додати додатковий шар кладки. Укриття оснащується напірними дверима, системою фільтрації, напірними клапанами та аварійним виходом, а приміщення має бути газогерметичним.
Вартість приватного бункера, за інформацією від будівельників Німеччини, коливається від 30 000 до 50 000 євро.
