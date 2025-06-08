У Німеччині готують мережу бомбосховищ через загрозу російських атак у майбутній період

росія буде здатна атакувати територію НАТО до 2029 року, найбільша економіка Європи повинна визнати реальність конфлікту, представник Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги в разі стихійних лих.

Передає УНН із посиланням на Süddeutschen Zeitung.

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Реальність потенційного конфлікту з росією та готовність Німеччини до подібного сценарію - про аспекти цієї проблеми розповів в інтерв'ю Süddeutschen Zeitung Ральф Тіслер, президент Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги в разі стихійних лих (BBK).

У контексті "зростання конфліктів у Європі", Ральф Тіслер нагадав, що розвідувальні агентства попереджали, що росія буде здатна атакувати територію НАТО до 2029 року. Відповідно - Німеччині слід усвідомити реальність потенційного конфлікту та необхідність ретельної підготовки.

Довгий час у Німеччині поширилася думка, що війна — це не той сценарій, до якого нам потрібно готуватися. Це змінилося. Ми стурбовані ризиком великої агресивної війни в Європі - сказав Тіслер.

Він підкреслив, що країні важливо "мати можливість створити функціонуючу всеосяжну систему оборони" - це амбітна мета.

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При цьому, завдання цивільної оборони ФРН величезні, - наголосив Тіслер.

Нові системи бункерів з дуже високими вимогами до захисту коштують багато грошей і час. Нам потрібно щонайменше десять мільярдів євро протягом наступних чотирьох років. У наступному десятилітті потреба сягне щонайменше 30 мільярдів євро - пояснив глава BBK.

Зокрема він зауважив, що слід знайти як найшвидше та "імовірно, дешевше рішення" для того, щоб "модернізувати тунелі, станції метро, ​​підземні гаражі та підвали громадських будівель на укриття".

(слід створити) швидко створити один мільйон місць для укриття – пояснив голова BBK.

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