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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
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У Німеччині готують мережу бомбосховищ через загрозу російських атак у майбутній період

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Німеччина готується до можливої агресії рф до 2029 року, створюючи мережу бомбосховищ. Планується модернізація тунелів та підвалів для укриття мільйона людей.

У Німеччині готують мережу бомбосховищ через загрозу російських атак у майбутній період

росія буде здатна атакувати територію НАТО до 2029 року, найбільша економіка Європи повинна визнати реальність конфлікту, представник Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги в разі стихійних лих.

Передає УНН із посиланням на Süddeutschen Zeitung.

Деталі

Реальність потенційного конфлікту з росією та готовність Німеччини до подібного сценарію - про аспекти цієї проблеми розповів в інтерв'ю Süddeutschen Zeitung Ральф Тіслер, президент Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги в разі стихійних лих (BBK).

У контексті "зростання конфліктів у Європі", Ральф Тіслер нагадав, що розвідувальні агентства попереджали, що росія буде здатна атакувати територію НАТО до 2029 року. Відповідно - Німеччині слід усвідомити реальність потенційного конфлікту та необхідність ретельної підготовки. 

Довгий час у Німеччині поширилася думка, що війна — це не той сценарій, до якого нам потрібно готуватися. Це змінилося. Ми стурбовані ризиком великої агресивної війни в Європі

- сказав Тіслер.

Він підкреслив, що країні важливо "мати можливість створити функціонуючу всеосяжну систему оборони" - це амбітна мета.

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При цьому, завдання цивільної оборони ФРН величезні, - наголосив Тіслер.

Нові системи бункерів з дуже високими вимогами до захисту коштують багато грошей і час. Нам потрібно щонайменше десять мільярдів євро протягом наступних чотирьох років. У наступному десятилітті потреба сягне щонайменше 30 мільярдів євро

- пояснив глава BBK.

Зокрема він зауважив, що слід знайти як найшвидше та "імовірно, дешевше рішення" для того, щоб "модернізувати тунелі, станції метро, ​​підземні гаражі та підвали громадських будівель на укриття".

(слід створити) швидко створити один мільйон місць для укриття

– пояснив голова BBK.

Нагадаємо

Мешканці США на тлі глобальних загроз дедалі частіше стурбовані захистом себе – найзаможніші з них купують бункери для себе і своїх родин.

Сербія планує підготувати бомбосховища по всій країні на випадок ядерної війни30.11.24, 11:55 • 20032 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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