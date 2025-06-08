У Німеччині готують мережу бомбосховищ через загрозу російських атак у майбутній період
Київ • УНН
Німеччина готується до можливої агресії рф до 2029 року, створюючи мережу бомбосховищ. Планується модернізація тунелів та підвалів для укриття мільйона людей.
росія буде здатна атакувати територію НАТО до 2029 року, найбільша економіка Європи повинна визнати реальність конфлікту, представник Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги в разі стихійних лих.
Передає УНН із посиланням на Süddeutschen Zeitung.
Деталі
Реальність потенційного конфлікту з росією та готовність Німеччини до подібного сценарію - про аспекти цієї проблеми розповів в інтерв'ю Süddeutschen Zeitung Ральф Тіслер, президент Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги в разі стихійних лих (BBK).
У контексті "зростання конфліктів у Європі", Ральф Тіслер нагадав, що розвідувальні агентства попереджали, що росія буде здатна атакувати територію НАТО до 2029 року. Відповідно - Німеччині слід усвідомити реальність потенційного конфлікту та необхідність ретельної підготовки.
Довгий час у Німеччині поширилася думка, що війна — це не той сценарій, до якого нам потрібно готуватися. Це змінилося. Ми стурбовані ризиком великої агресивної війни в Європі
Він підкреслив, що країні важливо "мати можливість створити функціонуючу всеосяжну систему оборони" - це амбітна мета.
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При цьому, завдання цивільної оборони ФРН величезні, - наголосив Тіслер.
Нові системи бункерів з дуже високими вимогами до захисту коштують багато грошей і час. Нам потрібно щонайменше десять мільярдів євро протягом наступних чотирьох років. У наступному десятилітті потреба сягне щонайменше 30 мільярдів євро
Зокрема він зауважив, що слід знайти як найшвидше та "імовірно, дешевше рішення" для того, щоб "модернізувати тунелі, станції метро, підземні гаражі та підвали громадських будівель на укриття".
(слід створити) швидко створити один мільйон місць для укриття
Нагадаємо
Мешканці США на тлі глобальних загроз дедалі частіше стурбовані захистом себе – найзаможніші з них купують бункери для себе і своїх родин.
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