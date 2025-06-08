В Германии готовят сеть бомбоубежищ из-за угрозы российских атак в будущем периоде

россия будет способна атаковать территорию НАТО до 2029 года, крупнейшая экономика Европы должна признать реальность конфликта, представитель Федерального ведомства по вопросам гражданской защиты и помощи в случае стихийных бедствий.

Передает УНН со ссылкой на Süddeutschen Zeitung.

Детали

Реальность потенциального конфликта с россией и готовность Германии к подобному сценарию - об аспектах этой проблемы рассказал в интервью Süddeutschen Zeitung Ральф Тисслер, президент Федерального ведомства по вопросам гражданской защиты и помощи в случае стихийных бедствий (BBK).

В контексте "роста конфликтов в Европе", Ральф Тисслер напомнил, что разведывательные агентства предупреждали, что россия будет способна атаковать территорию НАТО до 2029 года. Соответственно - Германии следует осознать реальность потенциального конфликта и необходимость тщательной подготовки.

Долгое время в Германии распространилось мнение, что война - это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Это изменилось. Мы обеспокоены риском большой агрессивной войны в Европе - сказал Тисслер.

Он подчеркнул, что стране важно "иметь возможность создать функционирующую всеобъемлющую систему обороны" - это амбициозная цель.

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При этом, задачи гражданской обороны ФРГ огромны, - подчеркнул Тисслер.

Новые системы бункеров с очень высокими требованиями к защите стоят много денег и времени. Нам нужно не менее десяти миллиардов евро в течение следующих четырех лет. В следующем десятилетии потребность достигнет не менее 30 миллиардов евро - пояснил глава BBK.

В частности, он отметил, что следует найти как можно быстрее и "вероятно, более дешевое решение" для того, чтобы "модернизировать тоннели, станции метро, подземные гаражи и подвалы общественных зданий на укрытия".

(следует создать) быстро создать один миллион мест для укрытия - пояснил глава BBK.

Напомним

Жители США на фоне глобальных угроз все чаще обеспокоены защитой себя - самые богатые из них покупают бункеры для себя и своих семей.

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