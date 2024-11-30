Сербия планирует подготовить бомбоубежища по всей стране на случай ядерной войны

В Сербии в кратчайшие сроки планируют обустроить бомбоубежища на случай ядерной войны. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире TV Pink, передает УНН.

"Первые отчеты, которые я получил от наших муниципальных служб, и доклад нашей армии в связи с бомбоубежищами и тем, сколько людей мы могли бы в любой момент принять к хранилищам, которые могут выдержать ядерный удар, - удручающие. Мы должны в кратчайшие сроки сделать большую работу", - сказал Вучич.

Он отметил, что война начинает выходить из-под контроля.

"И мои прогнозы таковы, что все происходящее будет все больше выходить из-под контроля. Любое заявление с любой стороны, всегда можно сказать, что это делает другой, но по крайней мере это не деэскалация, и я боюсь, что это приводит лишь к новым конфликтам, еще большим проблемам и тому, чего мы хотели избежать любой ценой, то есть конфликту еще более широкого и большего масштаба, чем это имеет место сегодня", - добавил Вучич.

Напомним

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил волнение по поводу запуска посией межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник", отметив, что это опасно для мира.