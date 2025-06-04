Кёльн начал крупнейшую операцию по обезвреживанию бомб со времен Второй мировой войны

В немецком Кельне продолжается масштабная эвакуация населения после взрыва найденных американских бомб времен Второй мировой войны. Более 20 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома. Центр города частично перекрыт, власти проводят сложную операцию по обезвреживанию взрывоопасных остатков войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Nordot.

Детали

Значительную часть центра города перекрывают, чтобы обезвредить неразорвавшиеся устройства. Как отмечает издание, более 20 тысяч человек в зоне эвакуации в районе Дойц, на восточном берегу реки Рейн.

Эвакуация является крупнейшим подобным мероприятием со времен окончания Второй мировой войны. Все причастные надеются, что разрядку можно будет завершить в течение среды - сообщила власть города на своем веб-сайте.

Центр Кельна является самым густонаселенным во всей Европе, - сообщил общественному вещателю ARD Ральф Майер, глава агентства, ответственного за соблюдение правил в общественных местах.

Зона эвакуации охватывает больницу, два дома престарелых, много музеев и штаб-квартиру немецкой телекомпании RTL.

Кельнский собор и главный железнодорожный вокзал города, расположенные сразу за рекой Рейн и соединены мостом Гогенцоллернов (самым загруженным железнодорожным мостом Германии), находятся в зоне эвакуации, хотя они и не пострадали.

Национальный оператор Deutsche Bahn заявил, что ожидает "значительных ограничений в местных и междугородных перевозках в Северном Рейне-Вестфалии".

Железнодорожная станция в Дойце, которая также предлагает междугородние перевозки, была закрыта так же, как и местный общественный транспорт. Как отмечается, блокпосты действуют с 8 утра (06:00 по Гринвичу).

Представительница города сообщила агентству DPA, что пока невозможно сказать, когда именно начнется операция по разминированию.

Чиновники проверяют, все ли квартиры в опасной зоне (в радиусе около 1000 метров) пустые.

Представительница города отметила, что может понадобиться несколько часов, чтобы убедиться, что все покинули дома.

Добавим

По информации издания, в землях Северного Рейна-Вестфалии ежегодно находят от 1500 до 2000 неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны.

Около 200 из них – это более крупные взрывные устройства, такие как те, что были найдены в Кельне – сказал Кай Кульшевский, руководитель отдела обезвреживания взрывоопасных боеприпасов города.

Как и многие крупные города Германии, Кельн подвергся сильным бомбардировкам во время Второй мировой войны, которая в Европе завершилась капитуляцией нацистов 8 мая 1945 года.

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