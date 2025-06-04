Кельн розпочав найбільшу операцію зі знешкодження бомб з часів Другої світової війни

У німецькому Кельні триває масштабна евакуація населення після вибуху знайдених американських бомб часів Другої світової. Понад 20 тисяч людей змушені залишити свої домівки. Центр міста частково перекрито, влада проводить складну операцію зі знешкодження вибухонебезпечних залишків війни. Про це пише УНН із посиланням на Nordot.

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Значну частину центру міста перекривають, щоб знешкодити невибухові пристрої. Як зазначає видання, понад 20 тисяч людей у зоні евакуації в районі Дойц, на східному березі річки Рейн.

Евакуація є найбільшим подібним заходом з часів закінчення Другої світової війни. Усі причетні сподіваються, що розрядку можна буде завершити протягом середи - повідомила влада міста на своєму вебсайті.

Центр Кельна є найгустонаселенішим у всій Європі, - повідомив громадському мовнику ARD Ральф Майєр, голова агентства, відповідального за дотримання правил у громадських місцях.

Зона евакуації охоплює лікарню, два будинки для людей похилого віку, багато музеїв та штаб-квартиру німецької телекомпанії RTL.

Кельнський собор та головний залізничний вокзал міста, розташовані одразу за річкою Рейн та з'єднані мостом Гогенцоллернів (найзавантаженішим залізничним мостом Німеччини), знаходяться в зоні евакуації, хоча вони й не постраждали.

Національний оператор Deutsche Bahn заявив, що очікує "значних обмежень у місцевих та міжміських перевезеннях у Північному Рейні-Вестфалії".

Залізничну станцію в Дойці, яка також пропонує міжміські перевезення було закрито так само як і місцевий громадський транспорт. Як зазначається, блокпости діють з 8 ранку (06:00 за Гринвічем).

Речниця міста повідомила агентству DPA, що поки що неможливо сказати, коли саме розпочнеться операція з розмінування.

Посадовці перевіряють, чи всі квартири в небезпечній зоні (в радіус близько 1000 метрів) порожні.

Речниця міста зазначила, що може знадобитися кілька годин, щоб переконатися, що всі залишили оселі.

Додамо

За інформацією видання, у землях Північного Рейн-Вестфалія щороку знаходять від 1500 до 2000 нерозірваних бомб часів Другої світової війни.

Близько 200 з них – це більші вибухові пристрої, такі як ті, що були знайдені в Кельні – сказав Кай Кульшевський, керівник відділу знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів міста.

Як і багато великих міст Німеччини, Кельн зазнав сильних бомбардувань під час Другої світової війни, яка в Європі завершилася капітуляцією нацистів 8 травня 1945 року.

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