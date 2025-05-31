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У Німеччині літак, який пілотувала 71-річна жінка, впав на будинок, є жертви

Київ • УНН

 • 826 перегляди

У Німеччині невеликий літак впав на житловий будинок, внаслідок чого загинули двоє людей, включаючи пілота. Літак врізався в терасу будинку в Коршенбройху.

У Німеччині літак, який пілотувала 71-річна жінка, впав на будинок, є жертви

У Німеччині невеликий літак раптово впав з неба прямо в житловий будинок. В аварії загинули двоє людей, включаючи пілота, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

За даними BILD, 71-річна жінка повідомила про проблеми з двигуном під час польоту. Потім вона розбилася. Її літак, як кажуть, врізався в терасу будинку в Коршенбройху на Нижньому Рейні (Північний Рейн-Вестфалія). 

Сусід, який побажав залишитися анонімним, повідомив BILD про драматичні сцени. Повідомляється, що у нього є город на ділянці, де сталася аварія.

"Ми почули неймовірно гучний вибух, а потім одразу побачили хмару диму. Ми побігли до будинку, щоб допомогти. Чоловік, який живе в будинку, очевидно, побачив, як наближається літак, і зміг стрибнути вбік. Але жінка мертва", – сказав мешканець.

Коли BILD зв'язався з поліцією, вона спочатку відмовилася підтвердити, чи справді другий загиблий був мешканцем будинку.

За інформацією BILD, літак, який вилетів з Ампфінга у Верхній Баварії, планував приземлитися в Менхенгладбаху. На місці події працюють численні поліцейські, пожежники та працівники екстрених служб.

У США розбився приватний літак: загинула родина лікарів та студентів-спортсменів14.04.25, 13:10 • 7929 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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Bild
Північний Рейн-Вестфалія
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