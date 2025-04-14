У США розбився приватний літак: загинула родина лікарів та студентів-спортсменів

Приватний літак розбився на вихідних у північній частині штату Нью-Йорк у США, він перевозив шістьох членів дружної родини лікарів і видатних студентів-спортсменів, які летіли в Катскіллс на святкування дня народження і свята Пасхи. Про це пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Двомоторний літак Mitsubishi MU-2B впав невдовзі після полудня в суботу в багнистому полі в Копайку, у результаті чого загинули всі, хто був на борту, за словами представників влади і члена сім'ї, який поспілкувалося видання.

Незадовго до катастрофи пілот зв'язався по радіо з диспетчерською службою аеропорту округу Колумбія, щоб повідомити, що пропустив початкове заходження на посадку і запросив новий план щодо цього, повідомили на недільному брифінгу представники Національної ради США з безпеки на транспорті (NTSB). Під час підготовки нових координат авіадиспетчери тричі намагалися передати попередження про низьку висоту, але не отримали жодної відповіді від пілота і жодного сигналу лиха, повідомили чиновники.

Слідчі отримали відео останніх секунд польоту, на якому "видно, що літак був неушкоджений і розбився на великій швидкості падіння на землю", повідомив журналістам представник NTSB Тодд Інман.

Серед загиблих: колишня футболістка Массачусетського технологічного інституту, визнана жінкою року NCAA 2022 року Каренна Грофф; її батько, нейробіолог, доктор Майкл Грофф; її мати, доктор Джой Саїні, уролог, професор, член-кореспондент Національної академії спортивної медицини США. Джой Саїні, урогінеколог; її брат Джаред Грофф, випускник коледжу Свортмор 2022 року, який працював помічником юриста; партнер Джареда Гроффа, яка також закінчила Свортмор і планувала вступити до Гарвардської школи права цієї осені Алексія Куютас Дуарте; хлопець Каренни Грофф, Джеймс Санторо, ще один нещодавній випускник Массачусетського технологічного інституту, згідно з недільною заявою родини.

"Вони були чудовою сім'єю. Світ втратив багато дуже хороших людей, які збиралися зробити багато хорошого для світу, якби у них була така можливість. Ми всі особисто спустошені", - сказав батько Джеймса, Джон Санторо, в інтерв'ю AP.

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Подробиці трагедії

За словами Джона Санторо, в суботу вранці вони попрямували до аеропорту округу Вестчестер у Вайт-Плейнс, передмісті Нью-Йорка, де сіли на приватний літак Майкла Гроффа.

Вони мали приземлитися в аеропорту округу Колумбія, але розбилися приблизно за 16 кілометрів на південь. За словами Інмана, літак був "стиснутий, зім'ятий і заглиблений у ґрунт" брудного сільськогосподарського поля.

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За його словами, пілот летів за правилами польоту за приладами, а не за правилами візуального польоту. Утім, ще занадто рано говорити про те, чи була причиною аварії погіршена видимість через погодні умови.

За даними NTSB, літак був проданий рік тому і мав модернізовану кабіну з новітніми технологіями, яка була сертифікована за стандартами Федерального управління цивільної авіації США.

За словами Інмана, слідчі планують перебувати на місці катастрофи близько тижня, а повний звіт про аварію може зайняти від 12 до 24 місяців.

За словами Санторо, наразі тривають похоронні заходи.

"25 років, які ми провели з Джеймсом, були найкращими роками нашого життя. А радості і любові, які він нам дарував, вистачить на все життя", - додав він.

Доповнення

Неподалік узбережжя Гондурасу розбився літак, в результаті чого загинуло семеро людей, серед яких музикант Ауреліо Мартінес. Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед пасажирів були громадянин США, громадянин Франції.

У міжнародному аеропорту Торонто літак Delta Airlines з Міннеаполіса зазнав аварії під час посадки. До восьми осіб отримали травми.