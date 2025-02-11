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Літак фронтмена Mötley Crüe потрапив в аварію: подробиці авіакатастрофи в США

Літак фронтмена Mötley Crüe потрапив в аварію: подробиці авіакатастрофи в США

Київ • УНН

 • 22636 перегляди

В аеропорту Скоттсдейла літак Вінса Ніла зіткнувся з припаркованим бізнес-джетом через відмову шасі. Внаслідок аварії одна людина загинула, троє отримали поранення.

Літак фронтмена глем-метал гурту Mötley Crüe Вінса Ніла потрапив в аварію в аеропорту Скоттсдейла в американському штаті Арізона, де загинула 1 людина, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Невеликий літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Скоттсдейла в Арізоні в понеділок вдень після того, як частина його шасі відмовила, через що він врізався в припаркований на злітно-посадковій смузі бізнес-джет.

Літак, що викотився за межі злітно-посадкової смуги, Learjet 35A, належав фронтмену Mötley Crüe Вінсу Нілу, якого не було на борту, повідомив його адвокат Воррік Робінсон IV у пресрелізі.

Одна людина загинула на місці пригоди, двох інших було доставлено до місцевих травматологічних центрів у критичному стані, а ще одну людину було доставлено до лікарні в стабільному стані, повідомив на пресконференції капітан Дейв Фоліо з пожежної служби Скоттсдейла. Одна людина відмовилася від лікування.

Авіакатастрофа в США: бізнес-джет зіткнувся з припаркованим літаком, щонайменше одна людина загинула11.02.25, 07:09 • 27565 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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