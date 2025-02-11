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Самолет фронтмена Mötley Crüe попал в аварию: подробности авиакатастрофы в США

Самолет фронтмена Mötley Crüe попал в аварию: подробности авиакатастрофы в США

Киев  •  УНН

 • 8327 просмотра

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В аэропорту Скоттсдейла самолет Винса Нила столкнулся с припаркованным бизнес-джетом из-за отказа шасси. В результате аварии один человек погиб, трое получили ранения.

Самолет фронтмена глэм-метал группы Mötley Crüe Винса Нила попал в аварию в аэропорту Скоттсдейла в американском штате Аризона, где погиб 1 человек, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Небольшой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне в понедельник днем после того, как часть его шасси отказала, из-за чего он врезался в припаркованный на взлетно-посадочной полосе бизнес-джет.

Самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, Learjet 35A, принадлежал фронтмену Mötley Crüe Винсу Нилу, которого не было на борту, сообщил его адвокат Уоррик Робинсон IV в пресс-релизе.

Один человек погиб на месте происшествия, двое других были доставлены в местные травматологические центры в критическом состоянии, а еще один человек был доставлен в больницу в стабильном состоянии, сообщил на пресс-конференции капитан Дэйв Фолио из пожарной службы Скоттсдейла. Один человек отказался от лечения.

Авиакатастрофа в США: бизнес-джет столкнулся с припаркованным самолетом, по меньшей мере один человек погиб11.02.25, 07:09 • 20072 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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