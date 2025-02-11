Авиакатастрофа в США: бизнес-джет столкнулся с припаркованным самолетом, по меньшей мере один человек погиб
Киев • УНН
В муниципальном аэропорту Скоттсдейла Learjet 35A выкатился за пределы ВПП и врезался в Gulfstream 200. В результате инцидента один человек погиб, четверо получили ранения.
В муниципальном аэропорту Скоттсдейла штат Аризона произошла авиационная авария, которая привела к гибели по меньшей мере одного человека. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Бизнес-лайнер среднего размера, выполняя посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с другим воздушным судном, которое находилось на стоянке.
По меньшей мере четыре человека получили ранения. Одного из пострадавших спасатели пытались освободить из заблокированного самолета, тогда как еще троих госпитализировали. Причины происшествия пока остаются неизвестными, и продолжается расследование.
Федеральное авиационное управление США сообщило, что в инциденте был задействован самолет Learjet 35A, который после выезда за пределы полосы врезался в реактивный Gulfstream 200. Представители Национального совета по безопасности на транспорте начали детальный анализ обстоятельств аварии.
Сейчас следователи изучают ряд трагических событий, произошедших в последние недели, в частности столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом в Вашингтоне, крушение медицинского борта в Филадельфии и катастрофу на Аляске, которые суммарно унесли жизни более восьми десятков человек.
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