Авіакатастрофа в США: бізнес-джет зіткнувся з припаркованим літаком, щонайменше одна людина загинула
Київ • УНН
У муніципальному аеропорту Скоттсдейла Learjet 35A викотився за межі ЗПС та врізався в Gulfstream 200. Внаслідок інциденту одна людина загинула, четверо отримали поранення.
У муніципальному аеропорту Скоттсдейла штат Арізона сталася авіаційна аварія, що призвела до загибелі щонайменше однієї людини. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Бізнес-лайнер середнього розміру, виконуючи посадку, викотився за межі злітно-посадкової смуги та зіткнувся з іншим повітряним судном, яке перебувало на стоянці.
Щонайменше четверо людей отримали поранення. Одного з постраждалих рятувальники намагалися звільнити із заблокованого літака, тоді як ще трьох госпіталізували. Причини події поки що залишаються невідомими, і триває розслідування.
Федеральне авіаційне управління США повідомило, що в інциденті був задіяний літак Learjet 35A, який після виїзду за межі смуги врізався в реактивний Gulfstream 200. Представники Національної ради з безпеки на транспорті розпочали детальний аналіз обставин аварії.
Наразі слідчі вивчають низку трагічних подій, що сталися останніми тижнями, зокрема зіткнення пасажирського літака з військовим гелікоптером у Вашингтоні, аварію медичного борту у Філадельфії та катастрофу на Алясці, які сумарно забрали життя понад восьми десятків людей.
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