Семеро загиблих після падіння літака: жахлива трагедія в Гондурасі

У понеділок, 17 березня, літак розбився біля карибського узбережжя Гондурасу через кілька хвилин після зльоту, загинули 7 людей. Серед них – відомий музикант Гаріфуна Ауреліо Мартінес Суасо. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

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Літак гондураської авіакомпанії Lanhsa, який мав летіти до аеропорту Ла-Сейба на материковій частині Гондурас, перевозив 14 пасажирів і трьох членів екіпажу. Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед пасажирів були громадянин США, громадянин Франції. Також - двоє неповнолітніх. 10 людей вдалося дістати з-під уламків живими приблизно в 1 км від узбережжя Карибського острова. Вцілілих доправили до найближчої лікарні.

Семеро осіб загинули. За словами пожежників, серед загиблих був відомий музикант Гаріфуна Ауреліо Мартінес Суасо - один з видатних виконавців музики гарифуна у Гондурасі.

За словами капітана пожежної служби Роатану Франкліна Борхаса, несприятливі умови ускладнили пошуково-рятувальні роботи, адже дістатися до місця падіння літака було надважко через скелястий берег.

Що саме стало причиною аварії - наразі невідомо. Авіакомпанія допоки не відповіла на офіційний запит, повідомляє Reuters.

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