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Семь погибших после падения самолета: ужасная трагедия в Гондурасе

Киев • УНН

 • 7450 просмотра

Неподалеку от побережья Гондураса разбился самолет, в результате чего погибли семь человек, среди которых музыкант Аурелио Мартинес. На борту было 17 человек, 10 удалось спасти.

Семь погибших после падения самолета: ужасная трагедия в Гондурасе

В понедельник, 17 марта, самолет разбился у карибского побережья Гондураса через несколько минут после взлета, погибли 7 человек. Среди них – известный музыкант Гарифуна Аурелио Мартинес Суасо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Самолет гондурасской авиакомпании Lanhsa, который должен был лететь в аэропорт Ла-Сейба на материковой части Гондураса, перевозил 14 пассажиров и трех членов экипажа. Местные СМИ сообщают, что среди пассажиров были гражданин США, гражданин Франции. Также - двое несовершеннолетних. 10 человек удалось достать из-под обломков живыми примерно в 1 км от побережья Карибского острова. Выживших доставили в ближайшую больницу.

Семь человек погибли. По словам пожарных, среди погибших был известный музыкант Гарифуна Аурелио Мартинес Суасо - один из выдающихся исполнителей музыки гарифуна в Гондурасе.

По словам капитана пожарной службы Роатана Франклина Борхаса, неблагоприятные условия осложнили поисково-спасательные работы, ведь добраться до места падения самолета было очень тяжело из-за скалистого берега.

Что именно стало причиной аварии - пока неизвестно. Авиакомпания пока не ответила на официальный запрос, сообщает Reuters.

Самолет фронтмена Mötley Crüe попал в аварию: подробности авиакатастрофы в США11.02.25, 09:58 • 22646 просмотров

Лилия Подоляк

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