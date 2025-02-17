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У Торонто під час посадки перевернувся літак Delta Airlines: є постраждалі

У Торонто під час посадки перевернувся літак Delta Airlines: є постраждалі

Київ • УНН

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В міжнародному аеропорту Торонто літак Delta Airlines з Міннеаполіса зазнав аварії під час посадки. До восьми осіб отримали травми, всі рейси тимчасово призупинено.

У міжнародному аеропорту Торонто імені Лестера Пірсона літак авіакомпанії Delta Airlines зазнав аварії під час посадки, унаслідок чого постраждали до восьми осіб. Про це повідомляє пресслужба аеропорту, передає УНН

Міжнародний аеропорт Торонто Пірсон повідомив про інцидент під час посадки літака Delta Airlines, який прибув із Міннеаполіса. На місце події вже виїхали аварійні бригади

- йдеться у дописі.

На опублікованих у соцмережах фотографіях видно, що літак перевернувся.

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За даними парамедиків, травми отримали до восьми осіб.

Наразі ступінь тяжкості поранень невідомий.

Співробітники аеропорту повідомили журналістам, що наразі всі рейси на приліт і виліт призупинено. На сайті аеропорту відображаються численні затримки.

Поліція також підтвердила, що перебуває на місці події та проводить розслідування. Парамедики організували спеціальну зону для надання допомоги неподалік від злітно-посадкової смуги.

Нагадаємо

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Авіакатастрофа в США: бізнес-джет зіткнувся з припаркованим літаком, щонайменше одна людина загинула11.02.25, 06:09 • 27565 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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