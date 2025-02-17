В Торонто во время посадки перевернулся самолет Delta Airlines: есть пострадавшие
Киев • УНН
В международном аэропорту Торонто самолет Delta Airlines из Миннеаполиса потерпел крушение во время посадки. До восьми человек получили травмы, все рейсы временно приостановлены.
В международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона самолет авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение при посадке, в результате чего пострадали до восьми человек. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает УНН.
Международный аэропорт Торонто Пирсон сообщил об инциденте во время посадки самолета Delta Airlines, прибывшего из Миннеаполиса. На место происшествия уже выехали аварийные бригады
На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что самолет перевернулся.
По данным парамедиков, травмы получили до восьми человек.
Сейчас степень тяжести ранений неизвестна.
Сотрудники аэропорта сообщили журналистам, что сейчас все рейсы на прилет и вылет приостановлены. На сайте аэропорта отображаются многочисленные задержки.
Полиция также подтвердила, что находится на месте происшествия и проводит расследование. Парамедики организовали специальную зону для оказания помощи неподалеку от взлетно-посадочной полосы.
Напомним
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