В Торонто во время посадки перевернулся самолет Delta Airlines: есть пострадавшие

В международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона самолет авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение при посадке, в результате чего пострадали до восьми человек. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает УНН.

Международный аэропорт Торонто Пирсон сообщил об инциденте во время посадки самолета Delta Airlines, прибывшего из Миннеаполиса. На место происшествия уже выехали аварийные бригады - говорится в заметке.

На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что самолет перевернулся.

По данным парамедиков, травмы получили до восьми человек.

Сейчас степень тяжести ранений неизвестна.

Сотрудники аэропорта сообщили журналистам, что сейчас все рейсы на прилет и вылет приостановлены. На сайте аэропорта отображаются многочисленные задержки.

Полиция также подтвердила, что находится на месте происшествия и проводит расследование. Парамедики организовали специальную зону для оказания помощи неподалеку от взлетно-посадочной полосы.

Напомним

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