Більшість німців проти виплат Bürgergeld українським біженцям
Київ • УНН
Більшість опитаних німців виступають проти виплати соціальної допомоги Bürgergeld українським біженцям, лише 17% підтримують це. 62% німців вважають, що чоловіки призовного віку повинні повернутися в Україну.
Більшість опитаних німців виступають проти виплати соціальної допомоги Bürgergeld українським біженцям. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки (INSA) на замовлення Bild, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що лише 17% респондентів вважають, що всі українські біженці в Німеччині повинні отримувати Bürgergeld, тоді як 66% виступили проти.
Крім того, 62% німців вважають, що чоловіки призовного віку повинні повернутися в Україну, тоді як 18% не погоджуються з цим.
За даними видання, щорічно близько 700 000 українців у Німеччині отримують приблизно 6,3 мільярда євро соціальної допомоги. Водночас кожен третій українець, який проживає в Німеччині, працевлаштований.
Довідково
Bürgergeld (від нім. гроші для громадян) - державна допомога, яка з 01.01.2023 є основним забезпеченням для працездатних, але тимчасово безробітних осіб.
Cтавка допомоги Bürgergeld для самотніх осіб наразі становить 563 євро на місяць. Допомога, крім цього, покриває оплату житла та внески з медичного страхування.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що з осені 2025 року ситуація з виплатами для біженців з України може зазнати змін, але багато що залежатиме від країни перебування та конкретних програм підтримки. В деяких країнах ЄС продовжено термін тимчасового захисту, що гарантує певні виплати, але розміри та умови можуть змінюватися.
Виплати українцям у різних країнах Європи: де платять більше, а де - менше06.08.25, 15:14 • 4643 перегляди