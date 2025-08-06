Виплати українцям у різних країнах Європи: де платять більше, а де - менше

Українці, які знайшли тимчасовий прихисток у країнах Європи, отримують різні суми державної допомоги - від символічних добових у Швеції до понад тисячі євро в Бельгії. Видання DW проаналізувало, як саме підтримують українських біженців у різних країнах і чому виплати суттєво відрізняються, пише УНН із посиланням на Deutsche Welle.

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Так у Бельгії, як вказано, дорослі неодружені біженці з України "отримують близько 1100 євро на місяць". Це найвищі виплати в ЄС. Вони також мають державну медичну страховку та право на державне житло за потреби.

У Швеції українці одержують не щомісячні виплати, а лише добові. Для одиноких дорослих вони становлять приблизно 180–190 євро на місяць - пише видання. Втім це стосується лише людей без інших джерел доходу. Для дітей передбачено виплати до 140 євро на місяць.

У Німеччині українці, які втекли від російської агресії, отримують так звану громадянську допомогу (Bürgergeld). Аналогічні виплати нараховують німецьким безробітним. Для самотньої дорослої людини сума такої допомоги складає 563 євро на місяць. Держава також покриває витрати на оренду житла та медичну страховку. Як зазначає видання, німецькі політики обговорюють скорочення допомоги українським біженцям.

У Польщі немає постійних грошових виплат – суми від 190 євро отримують лише сім'ї з дітьми, проте українські біженці можуть отримати особистий ідентифікаційний номер. Це дозволяє їм працювати чи навчатися, а також отримувати безкоштовну медичну допомогу.

В Угорщині українські біженці отримують близько 55 євро на місяць плюс додатково 34 євро на кожну дитину. Проте з літа 2024 року українці, які прибувають до Угорщини із західних регіонів країни, більше не мають права на безкоштовне розміщення у державних центрах для біженців. За даними Human Rights Watch, через це влітку тисячі постраждалих залишилися без даху над головою.

У Великобританії на виплати мають право діти і пенсіонери, у решті випадків – все індивідуально.

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