Выплаты украинцам в разных странах Европы: где платят больше, а где - меньше
Киев • УНН
Украинцы, вынужденно выехавшие в страны Европы, получают разные суммы государственной помощи. Выплаты варьируются от суточных в Швеции до более тысячи евро в Бельгии, тогда как Германия предоставляет "гражданскую помощь".
Украинцы, нашедшие временное убежище в странах Европы, получают разные суммы государственной помощи - от символических суточных в Швеции до более тысячи евро в Бельгии. Издание DW проанализировало, как именно поддерживают украинских беженцев в разных странах и почему выплаты существенно отличаются, пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Детали
Так в Бельгии, как указано, взрослые неженатые беженцы из Украины "получают около 1100 евро в месяц". Это самые высокие выплаты в ЕС. Они также имеют государственную медицинскую страховку и право на государственное жилье при необходимости.
В Швеции украинцы получают не ежемесячные выплаты, а только суточные. Для одиноких взрослых они составляют примерно 180–190 евро в месяц - пишет издание. Впрочем, это касается только людей без других источников дохода. Для детей предусмотрены выплаты до 140 евро в месяц.
В Германии украинцы, бежавшие от российской агрессии, получают так называемую гражданскую помощь (Bürgergeld). Аналогичные выплаты начисляют немецким безработным. Для одинокого взрослого человека сумма такой помощи составляет 563 евро в месяц. Государство также покрывает расходы на аренду жилья и медицинскую страховку. Как отмечает издание, немецкие политики обсуждают сокращение помощи украинским беженцам.
В Польше нет постоянных денежных выплат – суммы от 190 евро получают только семьи с детьми, однако украинские беженцы могут получить личный идентификационный номер. Это позволяет им работать или учиться, а также получать бесплатную медицинскую помощь.
В Венгрии украинские беженцы получают около 55 евро в месяц плюс дополнительно 34 евро на каждого ребенка. Однако с лета 2024 года украинцы, прибывающие в Венгрию из западных регионов страны, больше не имеют права на бесплатное размещение в государственных центрах для беженцев. По данным Human Rights Watch, из-за этого летом тысячи пострадавших остались без крова.
В Великобритании на выплаты имеют право дети и пенсионеры, в остальных случаях – все индивидуально.
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