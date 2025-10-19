Большинство немцев против выплат Bürgergeld украинским беженцам
Киев • УНН
Большинство опрошенных немцев выступают против выплаты социальной помощи Bürgergeld украинским беженцам, лишь 17% поддерживают это. 62% немцев считают, что мужчины призывного возраста должны вернуться в Украину.
Большинство опрошенных немцев выступают против выплаты социальной помощи Bürgergeld украинским беженцам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом исследования общественного мнения (INSA) по заказу Bild, передает УНН.
Подробности
Отмечается, что только 17% респондентов считают, что все украинские беженцы в Германии должны получать Bürgergeld, тогда как 66% выступили против.
Кроме того, 62% немцев считают, что мужчины призывного возраста должны вернуться в Украину, тогда как 18% не согласны с этим.
По данным издания, ежегодно около 700 000 украинцев в Германии получают примерно 6,3 миллиарда евро социальной помощи. В то же время каждый третий украинец, проживающий в Германии, трудоустроен.
Справка
Bürgergeld (от нем. деньги для граждан) - государственная помощь, которая с 01.01.2023 является основным обеспечением для трудоспособных, но временно безработных лиц.
Ставка пособия Bürgergeld для одиноких лиц сейчас составляет 563 евро в месяц. Пособие, кроме этого, покрывает оплату жилья и взносы по медицинскому страхованию.
Напомним
Ранее сообщалось, что с осени 2025 года ситуация с выплатами для беженцев из Украины может измениться, но многое будет зависеть от страны пребывания и конкретных программ поддержки. В некоторых странах ЕС продлен срок временной защиты, что гарантирует определенные выплаты, но размеры и условия могут меняться.
Выплаты украинцам в разных странах Европы: где платят больше, а где - меньше06.08.25, 15:14 • 4643 просмотра