Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится

Украинские беженцы в Нидерландах получат специальный статус в 2027 году. О соответствующем новом плане правительства страны сообщает NOS, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что согласно предложениям Министерства по делам беженцев и миграции Нидерландов, в 2027 году, когда истечет срок действия директивы ЕС о временной защите, украинцам будет предоставлен специальный временный статус.

Предложение ... также предусматривает, что украинцы с оплачиваемой работой должны будут оплачивать аренду жилья. Они также будут нести ответственность за собственные взносы на медицинское страхование. Те, кто не имеет работы, должны будут подавать заявки на получение помощи - пишет издание.

Указывается, что с помощью этого плана правительство стремится уменьшить расходы на размещение украинцев и предотвратить их подачу заявок на получение статуса резидента в Службу иммиграции и натурализации. Сейчас они не обязаны этого делать, но специальная европейская схема для них заканчивается в марте 2027 года, и Европейская Комиссия заявила, что не будет продлевать ее.

В то же время, согласно плану, временный статус будет служить поощрением, чтобы граждане Украины вернулись домой, при этом условием такого возвращения является установление мира.

Справка

В Нидерландах сейчас проживает примерно 120 000 украинцев. Более 60 процентов из них имеют работу.

С этого года муниципальные приюты больше не являются автоматически бесплатными для украинских беженцев. Те, кто имеет доход, должны платить взнос, который может достигать нескольких сотен евро.

Напомним

В сентябре министр по делам убежища и миграции Нидерландов Мона Кейзер предложила украинским мужчинам с работой самостоятельно обустраивать жилье. Это связано с переполненностью приютов и ростом числа беженцев.

