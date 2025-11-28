Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится

$42.300.10
48.950.00
ukenru
22:24 • 370 просмотра
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
18:30 • 10715 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
17:31 • 14014 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 23174 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 30024 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 19530 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 27258 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 21111 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 13779 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17398 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.7м/с
83%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 21690 просмотра
Буданов рассказал о роли Билецкого в авиапрорыве на окруженную «Азовсталь» в Мариуполе27 ноября, 14:52 • 12569 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 19106 просмотра
Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США18:19 • 11042 просмотра
Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космосVideo18:40 • 7346 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 19139 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 23177 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 30026 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 27259 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 21719 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 28053 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 49153 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 82573 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 98061 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 97506 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Time (журнал)
Золото

Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Украинские беженцы в Нидерландах получат специальный временный статус в 2027 году, предусматривающий самостоятельную оплату жилья и медицинского страхования для трудоустроенных. Этот план имеет целью сократить расходы и поощрить возвращение украинцев домой после установления мира.

Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится

Украинские беженцы в Нидерландах получат специальный статус в 2027 году. О соответствующем новом плане правительства страны сообщает NOS, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что согласно предложениям Министерства по делам беженцев и миграции Нидерландов, в 2027 году, когда истечет срок действия директивы ЕС о временной защите, украинцам будет предоставлен специальный временный статус.

Предложение ... также предусматривает, что украинцы с оплачиваемой работой должны будут оплачивать аренду жилья. Они также будут нести ответственность за собственные взносы на медицинское страхование. Те, кто не имеет работы, должны будут подавать заявки на получение помощи

- пишет издание.

Указывается, что с помощью этого плана правительство стремится уменьшить расходы на размещение украинцев и предотвратить их подачу заявок на получение статуса резидента в Службу иммиграции и натурализации. Сейчас они не обязаны этого делать, но специальная европейская схема для них заканчивается в марте 2027 года, и Европейская Комиссия заявила, что не будет продлевать ее.

В то же время, согласно плану, временный статус будет служить поощрением, чтобы граждане Украины вернулись домой, при этом условием такого возвращения является установление мира.

Справка

В Нидерландах сейчас проживает примерно 120 000 украинцев. Более 60 процентов из них имеют работу.

С этого года муниципальные приюты больше не являются автоматически бесплатными для украинских беженцев. Те, кто имеет доход, должны платить взнос, который может достигать нескольких сотен евро.

Напомним

В сентябре министр по делам убежища и миграции Нидерландов Мона Кейзер предложила украинским мужчинам с работой самостоятельно обустраивать жилье. Это связано с переполненностью приютов и ростом числа беженцев.

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов оборонные потребности Украины и дипломатическую ситуацию27.11.25, 17:58 • 2138 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоНовости МираНаши за границей
Война в Украине
Европейская комиссия
Нидерланды