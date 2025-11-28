Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится
Киев • УНН
Украинские беженцы в Нидерландах получат специальный временный статус в 2027 году, предусматривающий самостоятельную оплату жилья и медицинского страхования для трудоустроенных. Этот план имеет целью сократить расходы и поощрить возвращение украинцев домой после установления мира.
Украинские беженцы в Нидерландах получат специальный статус в 2027 году. О соответствующем новом плане правительства страны сообщает NOS, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что согласно предложениям Министерства по делам беженцев и миграции Нидерландов, в 2027 году, когда истечет срок действия директивы ЕС о временной защите, украинцам будет предоставлен специальный временный статус.
Предложение ... также предусматривает, что украинцы с оплачиваемой работой должны будут оплачивать аренду жилья. Они также будут нести ответственность за собственные взносы на медицинское страхование. Те, кто не имеет работы, должны будут подавать заявки на получение помощи
Указывается, что с помощью этого плана правительство стремится уменьшить расходы на размещение украинцев и предотвратить их подачу заявок на получение статуса резидента в Службу иммиграции и натурализации. Сейчас они не обязаны этого делать, но специальная европейская схема для них заканчивается в марте 2027 года, и Европейская Комиссия заявила, что не будет продлевать ее.
В то же время, согласно плану, временный статус будет служить поощрением, чтобы граждане Украины вернулись домой, при этом условием такого возвращения является установление мира.
Справка
В Нидерландах сейчас проживает примерно 120 000 украинцев. Более 60 процентов из них имеют работу.
С этого года муниципальные приюты больше не являются автоматически бесплатными для украинских беженцев. Те, кто имеет доход, должны платить взнос, который может достигать нескольких сотен евро.
Напомним
В сентябре министр по делам убежища и миграции Нидерландов Мона Кейзер предложила украинским мужчинам с работой самостоятельно обустраивать жилье. Это связано с переполненностью приютов и ростом числа беженцев.
