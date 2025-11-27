Зеленский обсудил с премьером Нидерландов оборонные потребности Украины и дипломатическую ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьером Нидерландов Диком Схоофом. Речь шла о потребностях Украины для обороны и защиты гражданской инфраструктуры, передает УНН.

Обсудили (с Диком Схоофом - ред.) актуальную дипломатическую ситуацию после встреч на уровне советников в Женеве и заседания Коалиции желающих. Рассчитываем, что конструктивное сотрудничество со всеми партнерами позволит реализовать толчок к миру, который есть сейчас. Работа с нашей стороны всегда была и будет максимально содержательной - сообщил Зеленский.

Также Президент проинформировал премьера Нидерландов о потребностях Украины для обороны и защиты гражданской инфраструктуры.

