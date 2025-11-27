$42.300.10
Зеленский обсудил с премьером Нидерландов оборонные потребности Украины и дипломатическую ситуацию

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Нидерландов Диком Схоофом. Они обсудили потребности Украины для обороны и защиты гражданской инфраструктуры, а также актуальную дипломатическую ситуацию после встреч в Женеве.

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов оборонные потребности Украины и дипломатическую ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьером Нидерландов Диком Схоофом. Речь шла о потребностях Украины для обороны и защиты гражданской инфраструктуры, передает УНН.

Обсудили (с Диком Схоофом - ред.) актуальную дипломатическую ситуацию после встреч на уровне советников в Женеве и заседания Коалиции желающих. Рассчитываем, что конструктивное сотрудничество со всеми партнерами позволит реализовать толчок к миру, который есть сейчас. Работа с нашей стороны всегда была и будет максимально содержательной

- сообщил Зеленский.

Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов - Зеленский10.10.25, 19:25 • 4917 просмотров

Также Президент проинформировал премьера Нидерландов о потребностях Украины для обороны и защиты гражданской инфраструктуры.

Нидерланды готовы стать страной, которая учредит трибунал против преступников РФ - Зеленский28.10.25, 17:39 • 3164 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Женева
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина