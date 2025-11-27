Зеленский обсудил с премьером Нидерландов оборонные потребности Украины и дипломатическую ситуацию
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Нидерландов Диком Схоофом. Они обсудили потребности Украины для обороны и защиты гражданской инфраструктуры, а также актуальную дипломатическую ситуацию после встреч в Женеве.
Обсудили (с Диком Схоофом - ред.) актуальную дипломатическую ситуацию после встреч на уровне советников в Женеве и заседания Коалиции желающих. Рассчитываем, что конструктивное сотрудничество со всеми партнерами позволит реализовать толчок к миру, который есть сейчас. Работа с нашей стороны всегда была и будет максимально содержательной
Также Президент проинформировал премьера Нидерландов о потребностях Украины для обороны и защиты гражданской инфраструктуры.
