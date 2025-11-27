$42.300.10
48.950.00
ukenru
Ексклюзив
15:25 • 3724 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
14:27 • 12199 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 10645 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 14684 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 12252 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
12:53 • 11320 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 15565 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
11:46 • 11212 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 11173 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13744 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відео
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
15:25 • 3732 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 12210 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 14694 перегляди
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження
Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів оборонні потреби України та дипломатичну ситуацію

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом. Вони обговорили потреби України для оборони та захисту цивільної інфраструктури, а також актуальну дипломатичну ситуацію після зустрічей у Женеві.

Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів оборонні потреби України та дипломатичну ситуацію

Президент України Володимир Зеленський поговорив із премʼєром Нідерландів Діком Схоофом. Йшлося про потреби України для оборони та захисту цивільної інфраструктури, передає УНН.

Обговорили (з Діком Схоофом - ред.) актуальну дипломатичну ситуацію після зустрічей на рівні радників у Женеві та засідання Коаліції охочих. Розраховуємо, що конструктивна співпраця з усіма партнерами дасть змогу реалізувати поштовх до миру, який є зараз. Робота з нашого боку завжди була й буде максимально змістовною 

- повідомив Зеленський.

Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів - Зеленський10.10.25, 19:25 • 4917 переглядiв

Також Президент поінформував прем’єра Нідерландів про потреби України для оборони та захисту цивільної інфраструктури. 

Нідерланди готові стати країною, яка започаткує трибунал проти злочинців рф - Зеленський28.10.25, 17:39 • 3164 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Женева
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна