Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів оборонні потреби України та дипломатичну ситуацію

Президент України Володимир Зеленський поговорив із премʼєром Нідерландів Діком Схоофом. Йшлося про потреби України для оборони та захисту цивільної інфраструктури, передає УНН.

Обговорили (з Діком Схоофом - ред.) актуальну дипломатичну ситуацію після зустрічей на рівні радників у Женеві та засідання Коаліції охочих. Розраховуємо, що конструктивна співпраця з усіма партнерами дасть змогу реалізувати поштовх до миру, який є зараз. Робота з нашого боку завжди була й буде максимально змістовною - повідомив Зеленський.

Також Президент поінформував прем’єра Нідерландів про потреби України для оборони та захисту цивільної інфраструктури.

