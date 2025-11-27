Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів оборонні потреби України та дипломатичну ситуацію
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом. Вони обговорили потреби України для оборони та захисту цивільної інфраструктури, а також актуальну дипломатичну ситуацію після зустрічей у Женеві.
Обговорили (з Діком Схоофом - ред.) актуальну дипломатичну ситуацію після зустрічей на рівні радників у Женеві та засідання Коаліції охочих. Розраховуємо, що конструктивна співпраця з усіма партнерами дасть змогу реалізувати поштовх до миру, який є зараз. Робота з нашого боку завжди була й буде максимально змістовною
Також Президент поінформував прем’єра Нідерландів про потреби України для оборони та захисту цивільної інфраструктури.
