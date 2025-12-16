Польща готує скасування спецстатусу для українців: що зміниться з березня 2026 року

Уряд Польщі розпочав роботу над законопроєктом, який поступово скасовує дію "Спеціального закону" про допомогу громадянам України. З 4 березня 2026 року біженці перейдуть на загальні правила перебування іноземців, що означає суттєве скорочення соціальних пільг. Про це повідомили в Офісі польського президента Кароля Навроцького, пише УНН.

Деталі

Рішення про "зміну курсу" стало результатом рекомендацій Єврокомісії та жорсткої позиції президента Кароля Навроцького. Керівник Офісу президента Павел Шефернакер підтвердив у мережі X: "Більше жодного безстрокового продовження спеціальних умов".

Нідерланди закриють центри для українських біженців у 2027 році

Ключові зміни, які готує Міністерство внутрішніх справ та адміністрації:

Скасування спецстатусу: перехід від тимчасового захисту до стандартних процедур для іноземців.

Обмеження виплат: доступ до соціальних програм, зокрема «800+», залежатиме від офіційного працевлаштування та сплати внесків до системи соціального страхування.

Медична допомога: безплатним залишиться лише надання невідкладної допомоги.

Економічна активність: пільги отримуватимуть лише економічно активні українці – це була ключова вимога президента Навроцького, який у серпні 2025 року ветував попередні поправки.

Речниця МВС Кароліна Галецька пояснила, що після майже чотирьох років перебування українців у Польщі ситуація стабілізувалася, а державні установи готові працювати з ними в межах загальних правил.

Тиск вето працює! Правила, які були необхідні на початку хвилі біженців, тепер мають бути скасовані – додав Павел Шефернакер.

Нагадаємо, Спеціальний закон від 12 березня 2022 року дозволив українцям швидко легалізуватися та отримати повний доступ до держпослуг. Тепер Польща стає першою країною ЄС, яка офіційно оголосила про фінальну дату припинення особливого режиму підтримки.

Латвія скорочує фінансування підтримки українських біженців