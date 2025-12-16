Польща готує скасування спецстатусу для українців: що зміниться з березня 2026 року

$42.250.05
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 8800 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 10516 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 14381 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 15454 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 20686 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 22554 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 23114 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 27717 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 23649 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась16 грудня, 09:27 • 16069 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго16 грудня, 09:39 • 24592 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 30383 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика16 грудня, 12:00 • 15316 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 25171 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 13364 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 25418 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 30631 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 73532 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 68535 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 43428 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 60361 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 60328 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 63943 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 98699 перегляди
Польща готує скасування спецстатусу для українців: що зміниться з березня 2026 року

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Польський уряд готує законопроєкт про скасування "Спеціального закону" щодо допомоги українцям з 4 березня 2026 року. Біженці перейдуть на загальні правила перебування іноземців, що призведе до скорочення соціальних пільг.

Польща готує скасування спецстатусу для українців: що зміниться з березня 2026 року

Уряд Польщі розпочав роботу над законопроєктом, який поступово скасовує дію "Спеціального закону" про допомогу громадянам України. З 4 березня 2026 року біженці перейдуть на загальні правила перебування іноземців, що означає суттєве скорочення соціальних пільг. Про це повідомили в Офісі польського президента Кароля Навроцького, пише УНН.

Деталі

Рішення про "зміну курсу" стало результатом рекомендацій Єврокомісії та жорсткої позиції президента Кароля Навроцького. Керівник Офісу президента Павел Шефернакер підтвердив у мережі X: "Більше жодного безстрокового продовження спеціальних умов".

Нідерланди закриють центри для українських біженців у 2027 році02.12.25, 23:24 • 3745 переглядiв

Ключові зміни, які готує Міністерство внутрішніх справ та адміністрації:

  • Скасування спецстатусу: перехід від тимчасового захисту до стандартних процедур для іноземців.
    • Обмеження виплат: доступ до соціальних програм, зокрема «800+», залежатиме від офіційного працевлаштування та сплати внесків до системи соціального страхування.
      • Медична допомога: безплатним залишиться лише надання невідкладної допомоги.
        • Економічна активність: пільги отримуватимуть лише економічно активні українці – це була ключова вимога президента Навроцького, який у серпні 2025 року ветував попередні поправки.

          Речниця МВС Кароліна Галецька пояснила, що після майже чотирьох років перебування українців у Польщі ситуація стабілізувалася, а державні установи готові працювати з ними в межах загальних правил.

          Тиск вето працює! Правила, які були необхідні на початку хвилі біженців, тепер мають бути скасовані 

          – додав Павел Шефернакер.

          Нагадаємо, Спеціальний закон від 12 березня 2022 року дозволив українцям швидко легалізуватися та отримати повний доступ до держпослуг. Тепер Польща стає першою країною ЄС, яка офіційно оголосила про фінальну дату припинення особливого режиму підтримки.

          Латвія скорочує фінансування підтримки українських біженців03.12.25, 14:30 • 3279 переглядiв

          Степан Гафтко

