Нідерланди закриють центри для українських біженців у 2027 році

$42.340.08
49.310.42
ukenru
2 грудня, 12:35 • 17198 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 51221 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 39302 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 32125 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 30416 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 57091 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 53845 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60612 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 52435 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 47459 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
94%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 29810 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 27459 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 28448 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри16:58 • 17890 перегляди
Трамп заявив, що США більше не фінансують конфлікт в Україні та шукають шлях до мируVideo17:44 • 13241 перегляди
Публікації
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри16:58 • 17968 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 28534 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 27533 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 29884 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 51211 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Піт Гегсет
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 44681 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 46538 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 102462 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 76936 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 92897 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Airbus A320 серії
TikTok
Bild

Нідерланди закриють центри для українських біженців у 2027 році

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Нідерланди планують закрити центри для українських біженців у 2027 році, коли закінчиться термін дії тимчасового захисту ЄС. Близько 135 тисяч українців матимуть самостійно забезпечувати себе житлом та медичним обслуговуванням.

Нідерланди закриють центри для українських біженців у 2027 році

Нідерланди планують закрити центри для українських біженців у 2027 році, коли закінчиться термін дії тимчасового захисту ЄС, і українці мають самі дбати про житло та медичне обслуговування. Про це інформує видання Dutch News, передає УНН.

Деталі

Міністерка житлового господарства Нідерландів Мона Кейзер заявила, що уряд має намір "якнайшвидше" закрити житлові об'єкти, створені для українських біженців, після завершення терміну дії тимчасового захисту ЄС у 2027 році. 

Згідно з планами уряду, близько 135 тисяч українців, які нині проживають у Нідерландах, із березня 2027 року отримають трирічні дозволи на проживання. Водночас вони матимуть самостійно забезпечувати себе житлом і медичним обслуговуванням.

Критики зазначають, що запропонована модель є недостатньо продуманою та не враховує поточного дефіциту житла в країні.

Мабуть, Кейзер має чарівне слово, яке дозволить усім цим людям раптово знайти житло на відкритому ринку. Якщо ні, то цей лист – лише порожні слова

- сказав Барт Діккешей з Heroyam, агентства, яке допомагає українцям оселитися в Нідерландах.

Наразі близько 75% українців у Нідерландах проживають у спеціалізованих житлових закладах, створених урядом за останні три роки. Критики стверджують, що вони не зможуть знайти інше житло через дефіцит нерухомості в країні.

Кейзер підкреслила, що "урядове житло має бути ліквідоване якомога швидше", а фінансування муніципалітетів  припинене.

Хоча дві третини українців працевлаштовані, а минулого року вони внесли 3,5 млрд євро в економіку країни, "значна частина" з них зможе претендувати на соціальну допомогу, визнала міністерка.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що українські біженці в Нідерландах отримають спеціальний статус у 2027 році.

Можуть залишитися без житла: Шотландія скасовує виплати за прийом українських біженців30.11.25, 03:04 • 3728 переглядiв

Віта Зеленецька

Наші за кордоном
Війна в Україні
Нідерланди