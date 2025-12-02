Нідерланди закриють центри для українських біженців у 2027 році

Нідерланди планують закрити центри для українських біженців у 2027 році, коли закінчиться термін дії тимчасового захисту ЄС, і українці мають самі дбати про житло та медичне обслуговування. Про це інформує видання Dutch News, передає УНН.

Деталі

Міністерка житлового господарства Нідерландів Мона Кейзер заявила, що уряд має намір "якнайшвидше" закрити житлові об'єкти, створені для українських біженців, після завершення терміну дії тимчасового захисту ЄС у 2027 році.

Згідно з планами уряду, близько 135 тисяч українців, які нині проживають у Нідерландах, із березня 2027 року отримають трирічні дозволи на проживання. Водночас вони матимуть самостійно забезпечувати себе житлом і медичним обслуговуванням.

Критики зазначають, що запропонована модель є недостатньо продуманою та не враховує поточного дефіциту житла в країні.

Мабуть, Кейзер має чарівне слово, яке дозволить усім цим людям раптово знайти житло на відкритому ринку. Якщо ні, то цей лист – лише порожні слова - сказав Барт Діккешей з Heroyam, агентства, яке допомагає українцям оселитися в Нідерландах.

Наразі близько 75% українців у Нідерландах проживають у спеціалізованих житлових закладах, створених урядом за останні три роки. Критики стверджують, що вони не зможуть знайти інше житло через дефіцит нерухомості в країні.

Кейзер підкреслила, що "урядове житло має бути ліквідоване якомога швидше", а фінансування муніципалітетів припинене.

Хоча дві третини українців працевлаштовані, а минулого року вони внесли 3,5 млрд євро в економіку країни, "значна частина" з них зможе претендувати на соціальну допомогу, визнала міністерка.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що українські біженці в Нідерландах отримають спеціальний статус у 2027 році.

Можуть залишитися без житла: Шотландія скасовує виплати за прийом українських біженців