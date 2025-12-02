Нидерланды закроют центры для украинских беженцев в 2027 году
Киев • УНН
Нидерланды планируют закрыть центры для украинских беженцев в 2027 году, когда истечет срок действия временной защиты ЕС. Около 135 тысяч украинцев должны будут самостоятельно обеспечивать себя жильем и медицинским обслуживанием.
Подробности
Министр жилищного строительства Нидерландов Мона Кейзер заявила, что правительство намерено «как можно скорее» закрыть жилые объекты, созданные для украинских беженцев, после завершения срока действия временной защиты ЕС в 2027 году.
Согласно планам правительства, около 135 тысяч украинцев, которые сейчас проживают в Нидерландах, с марта 2027 года получат трехлетние разрешения на проживание. В то же время они должны будут самостоятельно обеспечивать себя жильем и медицинским обслуживанием.
Критики отмечают, что предложенная модель недостаточно продумана и не учитывает текущий дефицит жилья в стране.
Видимо, у Кейзер есть волшебное слово, которое позволит всем этим людям внезапно найти жилье на открытом рынке. Если нет, то это письмо – лишь пустые слова
Сейчас около 75% украинцев в Нидерландах проживают в специализированных жилых учреждениях, созданных правительством за последние три года. Критики утверждают, что они не смогут найти другое жилье из-за дефицита недвижимости в стране.
Кейзер подчеркнула, что «правительственное жилье должно быть ликвидировано как можно скорее», а финансирование муниципалитетов прекращено.
Хотя две трети украинцев трудоустроены, а в прошлом году они внесли 3,5 млрд евро в экономику страны, «значительная часть» из них сможет претендовать на социальную помощь, признала министр.
Напомним
Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Нидерландах получат специальный статус в 2027 году.
