2 декабря, 12:35 • 17201 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 51237 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 39309 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 32133 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 30422 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 57093 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 53849 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 60615 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 52440 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 47463 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Нидерланды закроют центры для украинских беженцев в 2027 году

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Нидерланды планируют закрыть центры для украинских беженцев в 2027 году, когда истечет срок действия временной защиты ЕС. Около 135 тысяч украинцев должны будут самостоятельно обеспечивать себя жильем и медицинским обслуживанием.

Нидерланды закроют центры для украинских беженцев в 2027 году

Нидерланды планируют закрыть центры для украинских беженцев в 2027 году, когда истечет срок действия временной защиты ЕС, и украинцы должны будут сами заботиться о жилье и медицинском обслуживании. Об этом сообщает издание Dutch News, передает УНН.

Подробности

Министр жилищного строительства Нидерландов Мона Кейзер заявила, что правительство намерено «как можно скорее» закрыть жилые объекты, созданные для украинских беженцев, после завершения срока действия временной защиты ЕС в 2027 году. 

Согласно планам правительства, около 135 тысяч украинцев, которые сейчас проживают в Нидерландах, с марта 2027 года получат трехлетние разрешения на проживание. В то же время они должны будут самостоятельно обеспечивать себя жильем и медицинским обслуживанием.

Критики отмечают, что предложенная модель недостаточно продумана и не учитывает текущий дефицит жилья в стране.

Видимо, у Кейзер есть волшебное слово, которое позволит всем этим людям внезапно найти жилье на открытом рынке. Если нет, то это письмо – лишь пустые слова

- сказал Барт Диккешей из Heroyam, агентства, которое помогает украинцам поселиться в Нидерландах.

Сейчас около 75% украинцев в Нидерландах проживают в специализированных жилых учреждениях, созданных правительством за последние три года. Критики утверждают, что они не смогут найти другое жилье из-за дефицита недвижимости в стране.

Кейзер подчеркнула, что «правительственное жилье должно быть ликвидировано как можно скорее», а финансирование муниципалитетов прекращено.

Хотя две трети украинцев трудоустроены, а в прошлом году они внесли 3,5 млрд евро в экономику страны, «значительная часть» из них сможет претендовать на социальную помощь, признала министр.

Напомним

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Нидерландах получат специальный статус в 2027 году.

Вита Зеленецкая

Наши за границей
Война в Украине
Нидерланды