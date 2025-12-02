Нидерланды закроют центры для украинских беженцев в 2027 году

Нидерланды планируют закрыть центры для украинских беженцев в 2027 году, когда истечет срок действия временной защиты ЕС, и украинцы должны будут сами заботиться о жилье и медицинском обслуживании. Об этом сообщает издание Dutch News, передает УНН.

Министр жилищного строительства Нидерландов Мона Кейзер заявила, что правительство намерено «как можно скорее» закрыть жилые объекты, созданные для украинских беженцев, после завершения срока действия временной защиты ЕС в 2027 году.

Согласно планам правительства, около 135 тысяч украинцев, которые сейчас проживают в Нидерландах, с марта 2027 года получат трехлетние разрешения на проживание. В то же время они должны будут самостоятельно обеспечивать себя жильем и медицинским обслуживанием.

Критики отмечают, что предложенная модель недостаточно продумана и не учитывает текущий дефицит жилья в стране.

Видимо, у Кейзер есть волшебное слово, которое позволит всем этим людям внезапно найти жилье на открытом рынке. Если нет, то это письмо – лишь пустые слова