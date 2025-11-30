Могут остаться без жилья: Шотландия отменяет выплаты за прием украинских беженцев
Киев • УНН
В Шотландии отменили ежемесячную выплату "благодарности" семьям, принимавшим украинских беженцев, что вызвало опасения относительно роста бездомности среди украинцев. Около 28 000 украинцев нашли убежище в Шотландии с начала полномасштабного вторжения РФ.
В Шотландии беженцы, бежавшие от войны в Украине, могут оказаться на улице после того, как местным гражданам, принявшим их к себе, отменили ежемесячную выплату "благодарности". Об этом сообщает Daily Mail, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что около 28 000 украинцев, преимущественно женщины и дети, нашли убежище в Шотландии с начала полномасштабного вторжения РФ. Предыдущее консервативное правительство помогло им найти жилье по программе "Жилье для Украины", выплачивая 500 фунтов стерлингов в месяц в качестве благодарности британским семьям, которые были готовы их принять.
Но новая администрация лейбористов в этом месяце подтвердила, что они прекращают выплату гранта, который сейчас составляет 350 фунтов стерлингов в месяц, что вызвало опасения, что многие хозяева попросят своих гостей из Восточной Европы выехать
Указывается, что шотландские консерваторы назвали это изменение "бессердечным" и "недальновидным". При этом советы, которые управляют этой схемой в Шотландии, теперь опасаются, что это может привести к волне заявок на бездомность в систему, которая уже находится под чрезвычайным давлением.
В свою очередь представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления сказал: "Наша поддержка Украины остается непоколебимой, и мы продолжаем приветствовать новых украинцев, прибывающих в Великобританию".
Напомним
Украинские беженцы в Нидерландах получат специальный временный статус в 2027 году, предусматривающий самостоятельную оплату жилья и медицинского страхования для трудоустроенных. Этот план имеет целью уменьшить расходы и поощрить возвращение украинцев домой после установления мира.
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН24.11.25, 09:12 • 101517 просмотров