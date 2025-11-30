$42.190.00
29 ноября, 18:27
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - Зеленский
29 ноября, 17:13
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноября
29 ноября, 15:10
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Могут остаться без жилья: Шотландия отменяет выплаты за прием украинских беженцев

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В Шотландии отменили ежемесячную выплату "благодарности" семьям, принимавшим украинских беженцев, что вызвало опасения относительно роста бездомности среди украинцев. Около 28 000 украинцев нашли убежище в Шотландии с начала полномасштабного вторжения РФ.

Могут остаться без жилья: Шотландия отменяет выплаты за прием украинских беженцев

В Шотландии беженцы, бежавшие от войны в Украине, могут оказаться на улице после того, как местным гражданам, принявшим их к себе, отменили ежемесячную выплату "благодарности". Об этом сообщает Daily Mail, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что около 28 000 украинцев, преимущественно женщины и дети, нашли убежище в Шотландии с начала полномасштабного вторжения РФ. Предыдущее консервативное правительство помогло им найти жилье по программе "Жилье для Украины", выплачивая 500 фунтов стерлингов в месяц в качестве благодарности британским семьям, которые были готовы их принять.

Но новая администрация лейбористов в этом месяце подтвердила, что они прекращают выплату гранта, который сейчас составляет 350 фунтов стерлингов в месяц, что вызвало опасения, что многие хозяева попросят своих гостей из Восточной Европы выехать

- пишет издание.

Указывается, что шотландские консерваторы назвали это изменение "бессердечным" и "недальновидным". При этом советы, которые управляют этой схемой в Шотландии, теперь опасаются, что это может привести к волне заявок на бездомность в систему, которая уже находится под чрезвычайным давлением.

В свою очередь представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления сказал: "Наша поддержка Украины остается непоколебимой, и мы продолжаем приветствовать новых украинцев, прибывающих в Великобританию".

Напомним

Украинские беженцы в Нидерландах получат специальный временный статус в 2027 году, предусматривающий самостоятельную оплату жилья и медицинского страхования для трудоустроенных. Этот план имеет целью уменьшить расходы и поощрить возвращение украинцев домой после установления мира.

