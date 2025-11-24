$42.270.11
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН

Киев • УНН

 • 1598 просмотра

Несмотря на продление временной защиты украинцев в ЕС до марта 2027 года, Великобритания, Польша и Германия уже заявили об ограничении социальной помощи. УВКБ ООН подчеркивает важность поддержки уязвимых групп и доступной информации для беженцев.

Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН

Несмотря на продление временной защиты в ЕС до марта 2027 года, ряд государств уже объявили об ограничении социальной помощи. Что дальше будет с поддержкой украинских беженцев за границей, рассказали журналистам УНН в Европейском бюро УВКБ ООН.

Какие страны заявили об ограничении помощи

Накануне, в издании Bloomberg, сообщали, что в Великобритании объявили крупнейшую за последние 40 лет реформу правил для беженцев. Изменения предусматривают прекращение финансовой помощи семьям, депортации и регулярный пересмотр статуса, а также изъятие ценностей для покрытия расходов. Страна планирует ввести модель Дании, которая также включает ограничение воссоединения семей и общее усиление условий пребывания.

Польша также меняет подход. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который продлевает легальный статус украинских беженцев до марта 2026 года. По его словам, это последнее продление.

До этого издание Bild сообщало, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать базовую социальную помощь для безработных — Bürgergeld.

Почти 10 миллионов украинцев стали беженцами - ООН21.11.25, 23:30 • 11945 просмотров

С какими трудностями сталкиваются беженцы

Такие решения усиливают давление на украинцев, которые зависят от социальной поддержки за границей. На фоне этих изменений УВКБ ООН подчеркивает важность сохранения защиты для украинцев в Европе и отмечают, что несколько неевропейских стран также продолжают поддерживать украинцев. Организация обращает внимание на сложности, с которыми сталкиваются уязвимые семьи. Наибольшие трудности испытывают пожилые люди и лица с инвалидностью.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) приветствует решение продлить временную защиту для украинских беженцев в ЕС до марта 2027 года — это обеспечивает миллионам беженцев дальнейший доступ к законному статусу и правам в государствах-членах ЕС. Подобного подхода придерживаются и несколько неевропейских стран, которые также принимают украинских беженцев

Часть семей принимает решение вернуться в Украину из-за нехватки помощи. После возвращения многие сталкиваются со сложностями в обеспечении базовых потребностей. УВКБ ООН отмечает, что эти семьи особенно нуждаются в поддержке.

"По оценке УВКБ ООН, уязвимые семьи беженцев — в частности пожилые люди, лица с инвалидностью или тяжелыми медицинскими состояниями — сталкиваются с дополнительными трудностями в доступе к жизненно важным услугам и поддержке в странах пребывания", — говорят в пресс-офисе УВКБ ООН.

Украинским беженцам в Великобритании придется вернуться домой после войны - глава МВД Шабана Махмуд16.11.25, 19:20 • 11811 просмотров

В июле 2025 года Совет ЕС принял Решение о продлении действия программы временной защиты для граждан Украины странами ЕС до 4 марта 2027 года. Программа охватывает все 27 членов ЕС и большинство ассоциированных стран, что позволяет миллионам украинцев и в дальнейшем легально жить, работать и учиться в Европе. Организация подчеркивает, что приближение 2027 года делает потребность в четкой информации критически важной. Украинцам необходимо понимать свои возможности временной защиты. Особенно это касается тех, кто зависит от социальных услуг в странах пребывания.

"Некоторые уязвимые семьи принимают решение вернуться в Украину, но после возвращения им сложно обеспечить свои базовые потребности", — отмечает пресс-офис УВКБ ООН.

Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры11.11.25, 07:31 • 29697 просмотров

Что говорят в Агентстве ООН по делам беженцев

УВКБ ООН призывает правительства поддержать беженцев в принятии информированных решений о будущем. Организация подчеркивает, что информация должна быть доступной и понятной для всех. Это является ключом к стабильности для миллионов украинцев.

"По мере того, как мы приближаемся к марту 2027 года, украинским беженцам нужна четкая и доступная информация об их возможностях после завершения действия временной защиты в ЕС", — сообщает пресс-офис УВКБ ООН.

УВКБ ООН также просит страны, которые предоставляют украинским беженцам убежище, поддержать беженцев в принятии решений относительно их дальнейших шагов. Особенно важно, чтобы такие возможности были доступны для уязвимых групп. Это поможет людям, которые решили остаться за границей, планировать свою жизнь.

"УВКБ ООН призывает страны пребывания создать упрощенные, долгосрочные варианты проживания — включая возможности для уязвимых групп — для тех, кто может решить остаться", — подчеркивают в пресс-офисе УВКБ ООН.

Организация подчеркивает, что поддержка украинских беженцев должна оставаться стабильной, а особенно для тех, кто находится в наиболее сложном положении.

В Берлине закрывают крупнейшее убежище для украинских беженцев в бывшем аэропорту "Тегель"02.11.25, 18:38 • 7250 просмотров

Алла Киосак

