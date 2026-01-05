$42.170.00
В Германии зафиксировано рекордное падение числа мигрантов и беженцев

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В 2025 году количество первичных заявок на убежище в Германии сократилось на 51% по сравнению с 2024 годом, достигнув 113 236 заявлений. Это объясняется усилением контроля на границах, приостановкой воссоединения семей и изменением режима в Сирии, а также ростом числа депортаций на 20%.

В Германии зафиксировано рекордное падение числа мигрантов и беженцев

Федеральное министерство внутренних дел Германии сообщает о резком снижении миграционного давления в 2025 году. Количество первичных заявок на предоставление убежища сократилось на 51% по сравнению с 2024 годом и на 66% относительно показателей 2023 года. Всего за прошлый год было подано 113 236 заявлений, тогда как годом ранее эта цифра достигала почти 230 тысяч. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

Подробности

Министерство объясняет такую динамику введением "миграционного поворота".

Евросоюз примет закон о центрах приема беженцев в третьих странах18.12.25, 23:44 • 4513 просмотров

Среди ключевых причин спада:

  • усиление контроля на сухопутных границах страны;
    • приостановление процедур воссоединения семей;
      • отмена ускоренных процессов натурализации;
        • смена режима в Сирии, что уменьшило поток беженцев с этого направления.

          Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что эти показатели подтверждают эффективность выбранного курса. По его словам, мир получил "четкий сигнал" об изменении миграционной политики Европы.

          Рост числа депортаций

          В то же время в 2025 году Германия активизировала высылку лиц, не имеющих права на пребывание в стране. Количество депортаций выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом. Аналогичную тенденцию - рекордно высокий уровень принудительного возвращения мигрантов - зафиксировала Европейская комиссия в целом по Европейскому Союзу. 

          В США суд отменил решение о прекращении легального статуса 60 000 иммигрантов01.01.26, 09:16 • 9659 просмотров

          Степан Гафтко

