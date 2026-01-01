$42.350.03
В США суд отменил решение о прекращении легального статуса 60 000 иммигрантов

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Федеральный судья в Калифорнии признал недействительным решение администрации Трампа прекратить действие статуса временной защиты (TPS) для 60 000 иммигрантов из Гондураса, Непала и Никарагуа. Это решение позволит владельцам TPS из этих стран легально работать в США и избежать депортации.

В США суд отменил решение о прекращении легального статуса 60 000 иммигрантов

Федеральный судья в Калифорнии в среду признал недействительным решение администрации Трампа прекратить действие статуса временной защиты (Temporary Protected Status, TPS) для примерно 60 000 иммигрантов из Гондураса, Непала и Никарагуа, назвав его "заранее определенным решением". Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила о прекращении программ TPS для Гондураса, Непала и Никарагуа в июне и июле, заявив, что эти три страны восстановились после экологических катастроф, из-за которых правительство США предоставило их гражданам временную правовую защиту.

Введенная Конгрессом в 1990 году, политика TPS позволяет правительству США временно предоставлять определенным иностранцам защиту от депортации и разрешения на работу, если их родные страны переживают вооруженный конфликт, экологическую катастрофу или другую чрезвычайную ситуацию, что делает возвращение опасным.

В конце июля судья Окружного суда США Трина Томпсон отложила прекращение программ TPS для Гондураса, Непала и Никарагуа, предварительно придя к выводу, что администрация Трампа не учла длительные проблемы в этих трех странах, а решение о прекращении программ было мотивировано расовой предвзятостью или враждебностью. В августе апелляционный суд приостановил это решение, позволив администрации Трампа завершить прекращение программ.

Однако в среду Томпсон вынесла окончательное решение в упрощенном порядке, признав, что попытка лишить десятки тысяч граждан Гондураса, Непала и Никарагуа их правового статуса была незаконной. Она заявила, что шаг Ноэм "был заранее определенным и надуманным, а не основанным на объективном пересмотре условий в странах, как того требует закон о TPS и Закон об административных процедурах".

Материалы дела четко свидетельствуют, что еще до вступления в должность министр приняла заранее определенное решение прекратить TPS и повлияла на процесс оценки условий в странах, чтобы облегчить прекращение TPS для Гондураса, Никарагуа и Непала

- написала Томпсон в своем решении.

Статусы TPS для Гондураса и Никарагуа были впервые введены в конце 1990-х годов после разрушений, вызванных ураганом "Митч", который унес жизни тысяч людей в Центральной Америке. Многие из тех, кто ранее был участником этих программ, прибыли в США более двух десятилетий назад. Политика TPS для Непала была установлена в 2015 году после смертоносного землетрясения в этой небольшой азиатской стране.

Более 3000 мигрантов погибли в этом году, пытаясь добраться до побережья Испании30.12.25, 07:02 • 11425 просмотров

Администрация Трампа осуществляла агрессивные усилия по демонтажу большинства программ TPS, утверждая, что эта политика привлекает нелегальную иммиграцию, что ею злоупотребляли демократические администрации и что ее продолжали слишком долго. Также было инициировано прекращение защиты TPS для сотен тысяч иммигрантов из Афганистана, Камеруна, Эфиопии, Гаити, Мьянмы, Судана, Сирии и Венесуэлы.

CBS News обратилась в Министерство внутренней безопасности с просьбой прокомментировать средовое решение.

Агилан Аруланантам, содиректор Центра иммиграционного права и политики UCLA, заявил в среду, что это решение должно позволить владельцам TPS из Гондураса, Никарагуа и Непала легально работать в США и предотвратить их задержание и депортацию федеральными иммиграционными органами.

"Сегодняшнее решение суда восстанавливает защиту TPS для тысяч законопослушных долгосрочных жителей США из Гондураса, Непала и Никарагуа, имеющих статус TPS", — сказал Аруланантам.

США увеличивают выплаты для мигрантов, которые добровольно покинут страну, до 3000 долларов22.12.25, 22:34 • 3948 просмотров

Ольга Розгон

