Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
The New York Times

У США суд скасував рішення про припинення легального статусу 60 000 іммігрантів

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Федеральний суддя в Каліфорнії визнав недійсним рішення адміністрації Трампа припинити дію статусу тимчасового захисту (TPS) для 60 000 іммігрантів з Гондурасу, Непалу та Нікарагуа. Це рішення дозволить власникам TPS з цих країн легально працювати в США та уникнути депортації.

У США суд скасував рішення про припинення легального статусу 60 000 іммігрантів

Федеральний суддя в Каліфорнії в середу визнав недійсним рішення адміністрації Трампа припинити дію статусу тимчасового захисту (Temporary Protected Status, TPS) для приблизно 60 000 іммігрантів з Гондурасу, Непалу та Нікарагуа, назвавши його "заздалегідь визначеним рішенням". Про це повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем оголосила про припинення програм TPS для Гондурасу, Непалу та Нікарагуа в червні та липні, заявивши, що ці три країни відновилися після екологічних катастроф, через які уряд США надав їхнім громадянам тимчасовий правовий захист.

Запроваджена Конгресом у 1990 році, політика TPS дозволяє уряду США тимчасово надавати певним іноземцям захист від депортації та дозволи на роботу, якщо їхні рідні країни переживають збройний конфлікт, екологічну катастрофу або іншу надзвичайну ситуацію, що робить повернення небезпечним.

Наприкінці липня суддя Окружного суду США Тріна Томпсон відклала припинення програм TPS для Гондурасу, Непалу та Нікарагуа, попередньо дійшовши висновку, що адміністрація Трампа не врахувала тривалі проблеми в цих трьох країнах, а рішення про припинення програм було мотивоване расовою упередженістю або ворожістю. У серпні апеляційний суд призупинив це рішення, дозволивши адміністрації Трампа завершити припинення програм.

Однак у середу Томпсон винесла остаточне рішення у спрощеному порядку, визнавши, що спроба позбавити десятки тисяч громадян Гондурасу, Непалу та Нікарагуа їхнього правового статусу була незаконною. Вона заявила, що крок Ноем "був заздалегідь визначеним і надуманим, а не заснованим на об’єктивному перегляді умов у країнах, як того вимагає закон про TPS та Закон про адміністративні процедури".

Матеріали справи чітко свідчать, що ще до вступу на посаду міністерка ухвалила заздалегідь визначене рішення припинити TPS і вплинула на процес оцінки умов у країнах, щоб полегшити припинення TPS для Гондурасу, Нікарагуа та Непалу

- написала Томпсон у своєму рішенні.

Статуси TPS для Гондурасу та Нікарагуа були вперше запроваджені наприкінці 1990-х років після руйнувань, спричинених ураганом "Мітч", який забрав життя тисяч людей у Центральній Америці. Багато з тих, хто раніше був учасником цих програм, прибули до США понад два десятиліття тому. Політика TPS для Непалу була встановлена у 2015 році після смертоносного землетрусу в цій невеликій азійській країні.

Понад 3000 мігрантів загинули цьогоріч, намагаючись дістатися узбережжя Іспанії 30.12.25, 07:02 • 11422 перегляди

Адміністрація Трампа здійснювала агресивні зусилля з демонтажу більшості програм TPS, стверджуючи, що ця політика приваблює нелегальну імміграцію, що нею зловживали демократичні адміністрації та що її продовжували надто довго. Також було ініційовано припинення захисту TPS для сотень тисяч іммігрантів з Афганістану, Камеруну, Ефіопії, Гаїті, М’янми, Судану, Сирії та Венесуели.

CBS News звернулася до Міністерства внутрішньої безпеки з проханням прокоментувати середове рішення.

Агілан Аруланантам, співдиректор Центру імміграційного права та політики UCLA, заявив у середу, що це рішення має дозволити власникам TPS з Гондурасу, Нікарагуа та Непалу легально працювати в США та запобігти їхньому затриманню і депортації федеральними імміграційними органами.

"Сьогоднішнє рішення суду відновлює захист TPS для тисяч законослухняних довгострокових мешканців США з Гондурасу, Непалу та Нікарагуа, які мають статус TPS", — сказав Аруланантам.

США збільшують виплати для мігрантів, які добровільно покинуть країну до 3000 доларів22.12.25, 22:34 • 3948 переглядiв

Ольга Розгон

