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У Німеччини нарахували понад тисячу італійських мафіозі в країні

У Німеччини нарахували понад тисячу італійських мафіозі в країні

Київ • УНН

 • 26138 перегляди

За оцінками Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, в країні проживає понад тисячу членів італійських мафіозних угруповань. Залучення мафії відзначається у сфері громадського харчування, харчовій та автомобільній промисловості.

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини оцінює кількість членів італійської мафії, що діють в країні, у понад тисячу осіб. Про це повідомляє Spiegel, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що з них 519 належать до калабрійської "Ндрангети", 134 – до сицилійської "Коза Ностри" і 118 – до неаполітанської "Каморри".

Згідно з опитуванням, проведеним Федеральним відомством кримінальної поліції спільно з державними службами кримінального розшуку федеральних земель, на 2022 рік було виявлено в цілому 1 003 підозрюваних члени італійської організованої злочинності, які постійно проживають у Німеччині,

- йдеться у відповіді Федерального міністерства внутрішніх справ на запит фракції "Зелених" в Бундестазі.

Порівняно з попереднім роком кількість мафіозі зросла на 87. Крім підозрюваних членів "Ндрангета", "Коза Ностри" і "Каморри", в Німеччині проживали 33 підозрюваних члени сицилійської злочинної організації "Стідда" і 37 підозрюваних членів апулійського організованого злочинного угруповання. Ще 162 підозрюваних членів італійської організованої злочинності не були віднесені до жодного з цих угруповань.

Особливо вони активні у сферах громадського харчування, торгівлі продуктами харчування та автомобільної промисловості. Злочини скоюються з використанням наркотиків, а також шляхом відмивання грошей і податкового шахрайства, йдеться у відповіді міністерства.

Доповнення

Було виявлено злочинних доходів на суму близько 2,3 мільйона євро, з яких у 2022 році було конфісковано лише близько 683 000 євро. Міністерство не змогло надати жодної інформації про кількість кримінальних проваджень проти мафії.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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