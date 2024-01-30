В Германии насчитали более тысячи итальянских мафиози в стране

Федеральное министерство внутренних дел Германии оценивает количество членов итальянской мафии, действующих в стране, в более чем тысячу человек. Об этом сообщает Spiegel, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что из них 519 принадлежат к калабрийской "Ндрангети", 134 - к сицилийской "Коза Ностры" и 118 - к неаполитанской "Каморре".

Согласно опросу, проведенному Федеральным ведомством уголовной полиции совместно с государственными службами уголовного розыска федеральных земель, на 2022 год было выявлено в общей сложности 1 003 подозреваемых члена итальянской организованной преступности, постоянно проживающих в Германии, - говорится в ответе Федерального министерства внутренних дел на запрос фракции "Зеленых" в Бундестаге.

По сравнению с предыдущим годом количество мафиози выросло на 87. Помимо подозреваемых членов "Ндрангета", "Коза Ностры" и "Каморры", в Германии проживали 33 подозреваемых члена сицилийской преступной организации "Стидда" и 37 подозреваемых членов апулийской организованной преступной группировки. Еще 162 подозреваемых члена итальянской организованной преступности не были отнесены ни к одной из этих группировок.

Особенно они активны в сферах общественного питания, торговли продуктами питания и автомобильной промышленности. Преступления совершаются с использованием наркотиков, а также путем отмывания денег и налогового мошенничества, говорится в ответе министерства.

Дополнение

Было выявлено преступных доходов на сумму около 2,3 миллиона евро, из которых в 2022 году было конфисковано лишь около 683 000 евро. Министерство не смогло предоставить никакой информации о количестве уголовных производств против мафии.

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