В Германии насчитали более тысячи итальянских мафиози в стране
По оценкам Федерального министерства внутренних дел Германии, в стране проживает более тысячи членов итальянских мафиозных группировок. Вовлечение мафии отмечается в сфере общественного питания, пищевой и автомобильной промышленности.
Италия стремится усилить связи с Африкой с помощью плана финансирования в размере 5,5 млрд евро
Италия обнародовала инвестиционный план стоимостью 5,5 миллиардов евро для укрепления отношений с Африкой, стремясь усилить энергетические связи и решить проблему миграционных потоков.
Проект реновации египетской пирамиды вызвал критику экспертов
Египет начал противоречивую 3-летнюю реновацию пирамиды Менкаура в Гизе. Проект вызвал критику со стороны экспертов, которые назвали его "абсурдным" и нарушающим принципы реновации.
Ермак, Кулеба и Сийярто встретились с лидерами венгерской общины Закарпатья для укрепления украинско-венгерских отношений
В Ужгороде украинские и венгерские чиновники, в частности Андрей Ермак, Петер Сийярто, и Дмитрий Кулеба встретились с лидерами венгерской общины Закарпатья, чтобы обсудить вопросы, важные для венгерского меньшинства. Они договорились работать над решением спорных вопросов и двигаться вперед в двусторонних отношениях между странами.
В апреле руководители украинской полиции начнут в Эстонии обучение современным практикам управления и организации
Эстонский центр международного развития (ESTDEV) и Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) подписали соглашение о партнерстве для повышения управленческого потенциала Главного управления Национальной полиции Украины и региональных подразделений патрульной полиции.
Сумщина: из-за обстрелов россиян четыре человека погибли, один травмирован
Четыре человека погибли, и еще один получил ранения из-за атак российских военных Сумской области. В частности, жертва российской агрессии стали жители Юнаковской и Зноб-Новгородской общин.
россияне обстреляли пригород Херсона, попали в жилой дом - ГСЧС
Российские оккупанты обстреляли жилой дом на окраине Херсона, в результате чего возник пожар. В тот же вечер в Херсоне были слышны взрывы, а также российские обстрелы города Берислав.
Послы ЕС договорились использовать доходы от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины
Послы стран ЕС договорились использовать доходы от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины. Об этом сообщила Бельгия, которая председательствует в Совете ЕС.
Глава МИД Канады посетит Молдову и Польшу для обсуждения поддержки Украины
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посетит Молдову и Польшу с 29 января по 1 февраля, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Она планирует встретиться с высокопоставленными чиновниками обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и возможности дальнейшего сотрудничества против угроз со стороны России и Беларуси.
Премьер-министр Украины поблагодарил Люксембург за помощь в ИТ-коалиции и присоединение к коалиции F-16
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Премьер-министра Люксембурга Люка Фридена за поддержку Люксембурга в создании ИТ-коалиции и присоединении к коалиции по истребителям F-16. Они также обсудили послевоенное восстановление Украины и замораживание российских активов для ее финансирования.