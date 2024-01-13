Борьба с наркомафией в Эквадоре: Президент Набоа анонсировал увеличение налогов на безопасность и показал проекты новых тюрем

Администрация президента Эквадора Даниэля Нобоа обратилась к законодателям с просьбой взвесить увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) для финансирования усилий по борьбе с преступными группировками, поскольку вооруженные силы в пятницу усилили операции в зонах насилия. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

С начала недели в Эквадоре драматический всплеск насилия. По данным тамошних медиа свирепствует местная мафия. Президент Нобоа, который зашел на должность в ноябре, объявил чрезвычайное положение и назвал 22 банды ответственными за террористические акты в стране. В ухудшении ситуации с безопасностью правительство обвиняет увеличение наркотрафика через Эквадор, граничащий с Колумбией и Перу, где производится кокаин. Таким образом Эквадор стал основным пунктом доставки наркотиков.

Безопасность в Эквадоре стремительно ухудшилась вместе с серьезными экономическими проблемами. Поскольку страна борется с внутренними проблемами ликвидности, ограниченными возможностями внешнего финансирования и десятками миллиардов внешнего долга.

Предложение Noboa по увеличению налога, уже направлено в Национальную ассамблею вечером в четверг. Оно предусматривает повышение НДС на три пункта до 15%. Законопроект относится к категории неотложных и должен быть согласован в течение 30 дней.

Законодатели - в редком проявлении единства - уже одобрили два срочных предложения от правительства Нобоа, еще один налоговый законопроект, направленный на увеличение занятости молодежи, и закон, разработанный для привлечения инвестиций в сектор электроэнергии.

Текущий кризис безопасности в Эквадоре подчеркивает срочность увеличения потенциального сбора налогов для государства. Повышение НДС даст государству постоянный источник дохода. - сказал Нобоа в документе, предоставленном ассамблее.

По данным тамошнего офиса Президента такая мера может принести в казну более 1,3 миллиарда долларов в год, если вступит в силу в марте.

В документе отмечается, что все средства из этого налога пойдут на финансирование оружия и оборудования для сил безопасности и совершенствование пенитенциарной системы, а также на выплаты региональным правительствам.

Пока закон не принят военные работают. В социальных сетях они уже заявили, что активизировали операции в нескольких провинциях, арестовывая членов банды и изымая оружие.

Генеральная прокуратура сообщила, что трех человек задержали по обвинениям в подготовке нападения на руководителя нацполиции, не предоставив дополнительных подробностей. В полиции этот вопрос не комментировали.

В свою очередь Правительство Эквадора заявило, что страна будет проверять в течение действия чрезвычайного положения людей, которые въезжают в страну через ее границы с Перу и Колумбией, в частности, на наличие судимости.

Дополнительно

Президент Эквадора Даниэль Нобоа уже представил подробности двух новых тюрем строгого режима.

Он подробно описал планы строительства двух новых тюрем, что является частью его обещания вести войну с наркомафией.

По данным Офиса Набоа, оба объекта, планируют возвести в провинциях Пастаза и Санта-Элена. Они будут иметь место для 736 заключенных, разделенных между высоким уровнем безопасности, максимальной безопасностью и сверхмаксимальной безопасностью.

Строительство объектов "является началом срочного оздоровления пенитенциарной системы", - сказал Нобоа. Добавив, что также необходимы более жесткие законы, честные судьи и возможность экстрадировать разыскиваемых преступников.

Драматический всплеск насилия на этой неделе, включая штурм телевизионной станции в прямом эфире, необъяснимые взрывы в нескольких городах и похищения полицейских, похоже, является ответом на планы Noboa справиться с ужасной безопасностью.

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Напомним,

7 января наркобарон одной из группировок Лос Чонерос Адольфо Масиаса сбежал из тюрьмы. В этот день его должны были перевести в тюрьму строгого режима. На следующий день власти сообщили о происшествии, предъявив обвинения двум тюремным охранникам.

В понедельник, 8 января, президент Эквадора объявил 60-дневное чрезвычайное положение, которое предоставило властям полномочия приостановить права людей и позволило мобилизовать военных в тюрьмах.

Во вторник, 9 января, люди в масках ворвались на съемочную площадку общественного телеканала Эквадора, размахивая оружием и взрывчаткой, во время прямого эфира. Президент страны Даниэль Нобоа издал указ, объявляющий, что в стране начался "внутренний вооруженный конфликт".

В четверг 11 января Военные и сотрудники полиции Эквадора отчитались о задержании 329 членов преступных группировок и уничтожении еще 5 после начала вооруженных беспорядков в стране.