В МИД призывают украинцев не посещать Эквадор на фоне беспорядков в стране

На фоне беспорядков в Эквадоре в МИД рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в эту страну. Украинских граждан, которые сейчас находятся в Эквадоре, просят избегать мест массового скопления людей и участвовать в демонстрациях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Республике Эквадор МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от любых поездок в эту страну до стабилизации ситуации с безопасностью - говорится в сообщении МИД.

Детали

Тем гражданам, которые уже находятся на территории Эквадора, в МИД рекомендуют избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, соблюдать меры безопасности. Также просят отслеживать сообщения местных органов власти о дальнейшем развитии ситуации, не покидать места своего проживания без крайней необходимости и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Контекст

Эквадорская полиция арестовала вооруженных людей в балаклавах, захвативших телевизионную станцию с оружием и взрывчаткой, что было расценено командующим полиции Сапатой как террористический акт.

После того, как преступники захватили заложников в прямом эфире телеканала, президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил войну мафии и приказал ликвидировать все бандитские группировки.