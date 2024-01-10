В МИД призывают украинцев не посещать Эквадор на фоне беспорядков в стране

Эксклюзив
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
  •  51565 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Эксклюзив
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
  •  103380 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
  •  107480 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
  •  123158 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Эксклюзив
ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
  •  147161 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
  •  129963 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Эксклюзив
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
  •  121944 просмотра

Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

Эксклюзив
Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
  •  255315 просмотра

Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

Эксклюзив
Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
9 января  •  167486 просмотра

Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
9 января  •  182249 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
9 января  •  200135 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  225435 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  219518 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  214925 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  165104 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-mid-prizivayut-ukraintsev-ne-poseshchat-ekvador-na-fone-besporyadkov-v-strane

В МИД призывают украинцев не посещать Эквадор на фоне беспорядков в стране

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 12:34  •  14400 просмотра

Read in English

Министерство иностранных дел Украины рекомендует воздержаться от поездок в Эквадор из соображений безопасности и призывает граждан избегать акций протеста и сохранять бдительность.

На фоне беспорядков в Эквадоре в МИД рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в эту страну. Украинских граждан, которые сейчас находятся в Эквадоре, просят избегать мест массового скопления людей и  участвовать в демонстрациях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД. 

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Республике Эквадор МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от любых поездок в эту страну до стабилизации ситуации с безопасностью

- говорится в сообщении МИД.

Детали 

Тем гражданам, которые уже находятся на территории Эквадора, в МИД рекомендуют избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, соблюдать меры безопасности. Также просят отслеживать сообщения местных органов власти о дальнейшем развитии ситуации, не покидать места своего проживания без крайней необходимости и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Контекст 

Эквадорская полиция арестовала вооруженных людей в балаклавах, захвативших телевизионную станцию с оружием и взрывчаткой, что было расценено командующим полиции Сапатой как террористический акт.

После того, как преступники захватили заложников в прямом эфире телеканала, президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил войну мафии и приказал ликвидировать все бандитские группировки.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Наши за границей
В МЗС закликають українців не відвідувати Еквадор на тлі заворушень в країні
The Foreign Ministry urges Ukrainians not to visit Ecuador amid unrest in the country
Новости по теме

В МИД призывают украинцев не посещать Эквадор на фоне беспорядков в стране

Министерство иностранных дел Украины рекомендует воздержаться от поездок в Эквадор из соображений безопасности и призывает граждан избегать акций протеста и сохранять бдительность.

Наши за границей •   •  14400 просмотра
В МИД призывают украинцев не посещать Эквадор на фоне беспорядков в стране

В Раде завершили заседание после того, как депутаты блокировали трибуну: хотели поставить на голосование увольнение Безуглой

Народные депутаты Украины заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы добиться голосования за отставку заместителя председателя Верховной Рады Марьяны Безуглой.

Политика •   •  16742 просмотра
В Раде завершили заседание после того, как депутаты блокировали трибуну: хотели поставить на голосование увольнение Безуглой

СБУ задержала "бизнесменов", которые хотели похитить из госбюджета более 1,3 миллиарда гривен

Украинские правоохранители разоблачили группу предпринимателей, которая пыталась украсть у государства 1,3 миллиарда гривен через махинации с возмещением НДС и налоговыми льготами.

Криминал и ЧП •   •  22469 просмотра
СБУ задержала "бизнесменов", которые хотели похитить из госбюджета более 1,3 миллиарда гривен

Президент Финляндии провел разговор с лидером КНР: обсуждали повреждение Balticconnector и войну рф против Украины

Президент Финляндии Ниинисте и лидер Китая Си обсудили вопрос газопровода Balticconnector и последствия войны рф в Украине. Они отметили долгосрочные двусторонние отношения и глобальные вызовы.

Политика •   •  22944 просмотра
Президент Финляндии провел разговор с лидером КНР: обсуждали повреждение Balticconnector и войну рф против Украины

Парламент назначил Василевскую-Смаглюк заместителем главы финансового комитета Рады вместо Дубинского

Ольга Василевская-Смаглюк заменила Александра Дубинского на должности заместителя главы финансового комитета Верховной Рады, получив поддержку 252 депутатов.

Политика •   •  20741 просмотра
Парламент назначил Василевскую-Смаглюк заместителем главы финансового комитета Рады вместо Дубинского

Литва одобрила пакет военной помощи Украине на 200 млн евро

Совет национальной обороны Литвы согласовал пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов евро, включая боеприпасы и БТРы.

Война •   •  38253 просмотра
Литва одобрила пакет военной помощи Украине на 200 млн евро

ВМС Британии и США совместными усилиями отразили масштабную атаку хуситов в Красном море

Военно-морские силы США и Великобритании отбили массированную атаку хуситов на гражданские суда в Красном море.

Война •   •  37027 просмотра
ВМС Британии и США совместными усилиями отразили масштабную атаку хуситов в Красном море

Суд начал рассматривать по существу дело одесского "Краяна"

Началось рассмотрение по существу в деле в отношении одесского "Краяна" по обвинению Геннадия Труханова.

Политика •   •  29725 просмотра
Суд начал рассматривать по существу дело одесского "Краяна"

Стандарты НАТО в медицинском обеспечении Сил обороны: законопроект прошел первое чтение

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о приведении медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО. Законопроект, который поддержали 326 народных депутатов, упорядочит клинические протоколы и стандарты качества.

Политика •   •  28082 просмотра
Стандарты НАТО в медицинском обеспечении Сил обороны: законопроект прошел первое чтение

Зеленский и президент Литвы планируют обсудить финансовую поддержку Украины

Зеленский встретился с президентом Литвы Науседой, чтобы обсудить вопросы обороны и финансовой помощи Украине, а также усилия по интеграции в ЕС.

Политика •   •  25724 просмотра
Зеленский и президент Литвы планируют обсудить финансовую поддержку Украины