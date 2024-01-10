В МЗС закликають українців не відвідувати Еквадор на тлі заворушень в країні

На тлі заворушень в Еквадорі в МЗС рекомендують українцям утриматися від поїздок до цієї країни. Українських громадян, які наразі перебувають в Еквадорі, просять уникати місць масового скупчення людей і брати участі в демонстраціях. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МЗС.

У зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Республіці Еквадор МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни до стабілізації безпекової ситуації - йдеться у повідомленні МЗС.

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Тим громадянам, які вже перебувають на території Еквадору, в МЗС рекомендують уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях, дотримуватися заходів безпеки. Також просять відстежувати повідомлення місцевих органів влади про подальший розвиток ситуації, не залишати місця свого проживання без крайньої необхідності та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Контекст

Еквадорська поліція заарештувала озброєних людей у балаклавах, які захопили телевізійну станцію, зі зброєю та вибухівкою, що було розцінено командувачем поліції Сапатою як терористичний акт.

Після того, як злочинці захопили заручників в прямому ефірі телеканалу, президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив війну мафії і наказав ліквідувати всі бандитські угрупування.