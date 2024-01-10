НС в Еквадорі: Поліція затримала людей у балаклавах, які захопили телестанцію

Глава національної поліції Еквадору заявив, що вони заарештували усіх озброєних людей у балаклавах, які увірвалися в телестудію під час прямого ефіру та погрожували персоналу. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Це акт, який слід розглядати як терористичний акт. - сказав командир поліції Еквадору Сезар Сапата.

Деталі

Командир поліції Сезар Сапата також повідомив телеканалу Teleamazonas, що офіцери вилучили зброю та вибухівку, що мали з собою зловмисники в масках. Однак, він не повідомив, скільки людей заарештовано.

Нагадаємо, вечері у будівлю телевізійної станції TC у портовому місті Гуаякілі увірвались люди в ​​балаклавах і змусили людей лягти на підлогу. Вони розмахували зброєю та вибухівкою під час прямого ефіру. Все це відбулось усередині еквадорської

Невдовзі після того, як озброєні люди штурмували телевізійну станцію, Президент Еквадору Даніель Нобоа видав указ, в якому 20 угруповань наркоторговців, що діють у країні, визначив терористичними групами та дозволив військовим Еквадору "нейтралізувати" ці групи в рамках міжнародного гуманітарного права.

Уряд не повідомив, скільки нападів відбулося після того, як вони оголосили про те, що в неділю ватажка банди Los Choneros Адольфо Масіас, псевдонім "Фіто", був виявлений зниклим безвісти зі своєї камери у в’язниці низького рівня безпеки. Того ж дня його мали перевести в ізолятор суворого режиму.

Місцезнаходження Масіаса досі невідоме. Прокуратура почала розслідування та висунула звинувачення двом охоронцям у зв'язку з його ймовірною втечею.

Зазначимо, що ні поліція, ні пенітенціарна система, ні федеральний уряд не кажіть напевне чи ув'язнений втік із закладу, чи досі ховається в ньому.

Масіас – засуджений за торгівлю наркотиками, вбивство та організовану злочинність. Він відбував свій 34-річний термін у в'язниці La Regional в порту Гуаякіль.

Контекст

В останні роки Еквадор охопив сплеск насильства, пов’язаного з торгівлею наркотиками, включаючи вбивства та викрадення людей.

Los Choneros — одна з еквадорських банд, яку влада вважає відповідальною за сплеск насильства, який досяг нового рівня минулого року після вбивства кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо. За даними влади, банда пов'язана з мексиканським картелем Сіналоа.

Експерти та влада визнали, що члени банди фактично керують своїми картелями із в'язниць. Затриманий Масіас також ймовірно контролював свою групу безпосередньо з тюрми.