ЧП в Эквадоре: Полиция задержала людей в балаклавах, которые захватили телестанцию
Киев • УНН
Эквадорская полиция арестовала вооруженных людей в балаклавах, которые захватили телевизионную станцию, с оружием и взрывчаткой, что было расценено командующим полиции Сапатой как террористический акт.
Глава национальной полиции Эквадора заявил, что они арестовали всех вооруженных людей в балаклавах, которые ворвались в телестудию во время прямого эфира и угрожали персоналу. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.
Это акт, который следует рассматривать как террористический акт.
Детали
Командир полиции Сезар Сапата также сообщил телеканалу Teleamazonas, что офицеры изъяли оружие и взрывчатку, которые имели с собой злоумышленники в масках. Однако, он не сообщил, сколько людей арестовано.
Напомним, вечером в здание телевизионной станции TC в портовом городе Гуаякили ворвались люди в балаклавах и заставили людей лечь на пол. Они размахивали оружием и взрывчаткой во время прямого эфира. Все это произошло внутри эквадорской
Вскоре после того, как вооруженные люди штурмовали телевизионную станцию, Президент Эквадора Даниэль Нобоа издал указ, в котором 20 группировок наркоторговцев, действующих в стране, определил террористическими группами и позволил военным Эквадора "нейтрализовать" эти группы в рамках международного гуманитарного права.
Правительство не сообщило, сколько нападений произошло после того, как они объявили о том, что в воскресенье главарь банды Los Choneros Адольфо Масиас, псевдоним "Фито", был обнаружен пропавшим без вести из своей камеры в тюрьме низкого уровня безопасности. В тот же день его должны были перевести в изолятор строгого режима.
Местонахождение Масиаса до сих пор неизвестно. Прокуратура начала расследование и выдвинула обвинения двум охранникам в связи с его вероятным побегом.
Отметим, что ни полиция, ни пенитенциарная система, ни федеральное правительство не говорят наверняка или заключенный сбежал из заведения, или до сих пор скрывается в нем.
Масиас - осужденный за торговлю наркотиками, убийство и организованную преступность. Он отбывал свой 34-летний срок в тюрьме La Regional в порту Гуаякиль.
Контекст
В последние годы Эквадор охватил всплеск насилия, связанного с торговлей наркотиками, включая убийства и похищения людей.
Los Choneros - одна из эквадорских банд, которую власти считают ответственной за всплеск насилия, достигший нового уровня в прошлом году после убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. По данным властей, банда связана с мексиканским картелем Синалоа.
Эксперты и власти признали, что члены банды фактически управляют своими картелями из тюрем. Задержанный Масиас также вероятно контролировал свою группу непосредственно из тюрьмы.
ЧП в Эквадоре: Полиция задержала людей в балаклавах, которые захватили телестанцию
Эквадорская полиция арестовала вооруженных людей в балаклавах, которые захватили телевизионную станцию, с оружием и взрывчаткой, что было расценено командующим полиции Сапатой как террористический акт.
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