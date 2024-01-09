Надзвичайний стан в Еквадорі: люди у балаклавах захопили телеканал

ukenru
29 березня, 17:57 • 124023 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 150909 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 142411 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 180357 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 154909 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 141312 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 150428 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 148222 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 405331 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172794 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 57786 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 61297 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 65604 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 64746 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 37651 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 255481 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 405307 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 457254 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 464270 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 372347 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 26131 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 150887 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 137019 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 130863 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 104617 перегляди
Актуальне
Надзвичайний стан в Еквадорі: люди у балаклавах захопили телеканал

Надзвичайний стан в Еквадорі: люди у балаклавах захопили телеканал

Київ • УНН

 • 30724 перегляди

Озброєні люди в капюшонах захопили еквадорський телеканал під час прямого ефіру в Гуаякілі, на тлі пострілів і надзвичайного стану по всій країні.

В Еквадорі люди у балаклавах захопили місцевий телеканал. Тамтешні медіа повідомляють про звуки пострілів, передає УНН.

Деталі

У вівторок у прямому етері в будівлю телеканалу увійшли люди в ​​балаклавах і змусили людей лягти на підлогу. Все це відбулось усередині еквадорської телевізійної станції TC у Гуаякілі. Телеглядачі також почули звуки пострілів та крики.

Дехто з терористів жестикулював на камеру, було чутно, як хтось кричав "ні поліції".

Нині будівлю телеканалу оточили правоохоронці. Силовики збираються штурмувати будівлю телеканалу.

Зазначимо, що цей інцидент стався на тлі викрадення щонайменше семи поліцейських і серії вибухів, що прогриміли в країні від початку тижня.Еквадор вже другий день перебуває у режимі надзвичайного стану.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що із в’язниці втік лідер злочинного угруповання – Адольфо Масіяс Вільямар на прізвисько Фіто. Його банду підозрюють у вбивстві кандидата у президенти країни. Через цю подію Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив у понеділок надзвичайний стан на 60 днів.

Додатково

Надзвичайний стан і навколишні події є одними з перших великих випробувань для молодого Президента Нобоа, який зайняв президентське крісло у жовтні. Нагадаємо, заступаючи на посаду він пообіцяв еквадорцям подолати злочинність в регіоні.

Тюремне агентство Еквадору повідомило, що в понеділок у шести переповнених в’язницях країни сталися "інциденти", де часті сутички між ворогуючими бандами, в результаті яких з 2021 року загинули понад 400 ув’язнених.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Кримінал та НПНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,381.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42