Надзвичайний стан в Еквадорі: люди у балаклавах захопили телеканал
Київ • УНН
Озброєні люди в капюшонах захопили еквадорський телеканал під час прямого ефіру в Гуаякілі, на тлі пострілів і надзвичайного стану по всій країні.
В Еквадорі люди у балаклавах захопили місцевий телеканал. Тамтешні медіа повідомляють про звуки пострілів, передає УНН.
Деталі
У вівторок у прямому етері в будівлю телеканалу увійшли люди в балаклавах і змусили людей лягти на підлогу. Все це відбулось усередині еквадорської телевізійної станції TC у Гуаякілі. Телеглядачі також почули звуки пострілів та крики.
Дехто з терористів жестикулював на камеру, було чутно, як хтось кричав "ні поліції".
Нині будівлю телеканалу оточили правоохоронці. Силовики збираються штурмувати будівлю телеканалу.
Зазначимо, що цей інцидент стався на тлі викрадення щонайменше семи поліцейських і серії вибухів, що прогриміли в країні від початку тижня.Еквадор вже другий день перебуває у режимі надзвичайного стану.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що із в’язниці втік лідер злочинного угруповання – Адольфо Масіяс Вільямар на прізвисько Фіто. Його банду підозрюють у вбивстві кандидата у президенти країни. Через цю подію Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив у понеділок надзвичайний стан на 60 днів.
Додатково
Надзвичайний стан і навколишні події є одними з перших великих випробувань для молодого Президента Нобоа, який зайняв президентське крісло у жовтні. Нагадаємо, заступаючи на посаду він пообіцяв еквадорцям подолати злочинність в регіоні.
Тюремне агентство Еквадору повідомило, що в понеділок у шести переповнених в’язницях країни сталися "інциденти", де часті сутички між ворогуючими бандами, в результаті яких з 2021 року загинули понад 400 ув’язнених.