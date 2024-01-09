З в'язниці в Еквадорі зник небезпечний мафіозо: у країні оголошено НС

З камери в еквадорській в'язниці зник лідер злочинного угруповання, яке, зокрема, підозрюють у вбивстві кандидата у президенти країни. У країні оголошено надзвичайний стан на два місяці. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Адольфо Масіяс Вільямар на прізвисько Фіто сидів уже 12 років і при цьому очолював могутнє мафіозне угруповання "Лос Чонерос" ("люди з міста Чоне"). Камера Вільямара знаходиться у тій частині в'язниці у місті Гуаякіль, яка теоретично має охоронятися особливо ретельно.

Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан терміном на 60 днів, який передбачає, зокрема, тимчасову заборону на публічні збори та комендантську годину.

За словами президента Нобоа, режим надзвичайного стану дозволить військовим та поліції взяти під прямий контроль в'язниці країни.

Наркотерористичні угруповання хочуть залякати нас і думають, що ми поступимося їхнім вимогам. Але ми не вестимемо переговори з терористами й ми не заспокоїмося, доки не відновимо мир у країні,