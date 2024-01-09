З в'язниці в Еквадорі зник небезпечний мафіозо: у країні оголошено НС
Київ • УНН
Еквадор оголосив двомісячний надзвичайний стан після втечі з в'язниці лідера банди, пов'язаної з політичним вбивством.
З камери в еквадорській в'язниці зник лідер злочинного угруповання, яке, зокрема, підозрюють у вбивстві кандидата у президенти країни. У країні оголошено надзвичайний стан на два місяці. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Адольфо Масіяс Вільямар на прізвисько Фіто сидів уже 12 років і при цьому очолював могутнє мафіозне угруповання "Лос Чонерос" ("люди з міста Чоне"). Камера Вільямара знаходиться у тій частині в'язниці у місті Гуаякіль, яка теоретично має охоронятися особливо ретельно.
Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан терміном на 60 днів, який передбачає, зокрема, тимчасову заборону на публічні збори та комендантську годину.
За словами президента Нобоа, режим надзвичайного стану дозволить військовим та поліції взяти під прямий контроль в'язниці країни.
Наркотерористичні угруповання хочуть залякати нас і думають, що ми поступимося їхнім вимогам. Але ми не вестимемо переговори з терористами й ми не заспокоїмося, доки не відновимо мир у країні,
Довідково
35-річний Даніель Нобоа переміг на президентських виборах у жовтні минулого року, менш як три місяці тому. Під час передвиборчої кампанії було вбито одного з кандидатів, колишнього журналіста і борця з мафією Фернандо Вільявісенсіо, і в причетності до цього вбивства підозрюють "Лос Чонерос" та особисто Фіто, який погрожував політику.
Доповнення
Як пояснює еквадорська поліція, відсутність Фіто в камері було виявлено у неділю. Його шукали по всьому крил, що строго охороняється, в'язниці, але не знайшли.
Поки не ясно, чи втік Фіто чи ховається десь на території великого тюремного комплексу. Коли саме Фіто зник із камери, поліція теж не знає.
У Техасі розшукують засудженого за сексуальні злочини, який втік з в'язниці18.12.23, 10:58 • 25342 перегляди