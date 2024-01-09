Из тюрьмы в Эквадоре исчез опасный мафиозо: в стране объявлено ЧП
Киев • УНН
Эквадор объявил двухмесячное чрезвычайное положение после побега из тюрьмы лидера банды, связанной с политическим убийством.
Из камеры в эквадорской тюрьме исчез лидер преступной группировки, которую, в частности, подозревают в убийстве кандидата в президенты страны. В стране объявлено чрезвычайное положение на два месяца. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Адольфо Масияс Вильямар по прозвищу Фито сидел уже 12 лет и при этом возглавлял мощную мафиозную группировку "Лос Чонерос" ("люди из города Чоне"). Камера Вильямара находится в той части тюрьмы в городе Гуаякиль, которая теоретически должна охраняться особенно тщательно.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней, которое предусматривает, в частности, временный запрет на публичные собрания и комендантский час.
По словам президента Нобоа, режим чрезвычайного положения позволит военным и полиции взять под прямой контроль тюрьмы страны.
Наркотеррористические группировки хотят запугать нас и думают, что мы уступим их требованиям. Но мы не будем вести переговоры с террористами и мы не успокоимся, пока не восстановим мир в стране,
Справочно
35-летний Даниэль Нобоа победил на президентских выборах в октябре прошлого года, менее трех месяцев назад. Во время предвыборной кампании был убит один из кандидатов, бывший журналист и борец с мафией Фернандо Вильявисенсио, и в причастности к этому убийству подозревают "Лос Чонерос" и лично Фито, который угрожал политику.
Дополнение
Как объясняет эквадорская полиция, отсутствие Фито в камере было обнаружено в воскресенье. Его искали по всему строго охраняемому крылу тюрьмы, но не нашли.
Пока не ясно, сбежал Фито или скрывается где-то на территории большого тюремного комплекса. Когда именно Фито исчез из камеры, полиция тоже не знает.
В Техасе разыскивают осужденного за сексуальные преступления, который сбежал из тюрьмы18 декабрь 2023, 08:58 • 23194 просмотра
Из тюрьмы в Эквадоре исчез опасный мафиозо: в стране объявлено ЧП
Эквадор объявил двухмесячное чрезвычайное положение после побега из тюрьмы лидера банды, связанной с политическим убийством.
monobank восстановился после сбоя - Гороховский
monobank возобновляет работу после сбоя, а его соучредитель Олег Гороховский извинился за перебои в работе.
Дело Дубинского по подделке документов для выезда за границу передали в суд
Обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Дубинского за подделку документов для выезда за границу передан в суд.
Замороженные российские активы могут покрыть более 80% потребности на восстановление Украины - Кулеба
Министр иностранных дел Украины заявил, что замороженные российские активы могут покрыть более 80% расходов на восстановление Украины.
Демарш Яровой: почему Антикоррупционный совет при Минобороны хочет влиять на "Государственного оператора тыла"
Дана Яровая выразила разочарование тем, что ее навыки не используются министерством обороны Украины, утверждая, что Антикоррупционный совет, который она возглавляла, остается в стороне, поскольку оборонные закупки переходят к новому "Государственному оператору тыла".
Непогода в Одесской области: на территории области развернули более 400 пунктов несокрушимости
В Одесской области развернуто 415 "пунктов несокрушимости" на фоне непогоды.
В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 10 тыс. человек, десять умерли
Более 10 000 киевлян заболели гриппом, ОРВИ и COVID-19 за неделю, десять летальных случаев. Чиновники призывают к вакцинации и ношению масок.
Южная Корея готовится к сильным снегопадам: для Сеула выпущено предупреждение
На Южную Корею обрушился снегопад: в Большом Сеуле ожидается до 10 см снега, в связи с чем власти объявили предупреждение.
Ущерб окружающей среде из-за российской войны превысил 56 миллиардов евро - ОП
Ущерб, нанесенный российской войной окружающей среде в Украине, превышает 56 миллиардов евро; Украина стремится привлечь россию к ответственности.
Из-за непогоды масштабные обесточивания: более тысячи населенных пунктов без света
Более 1 000 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды в восьми областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.