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Из тюрьмы в Эквадоре исчез опасный мафиозо: в стране объявлено ЧП

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 07:56  •  11855 просмотра

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Эквадор объявил двухмесячное чрезвычайное положение после побега из тюрьмы лидера банды, связанной с политическим убийством.

Из камеры в эквадорской тюрьме исчез лидер преступной группировки, которую, в частности, подозревают в убийстве кандидата в президенты страны. В стране объявлено чрезвычайное положение на два месяца. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Адольфо Масияс Вильямар по прозвищу Фито сидел уже 12 лет и при этом возглавлял мощную мафиозную группировку "Лос Чонерос" ("люди из города Чоне"). Камера Вильямара находится в той части тюрьмы в городе Гуаякиль, которая теоретически должна охраняться особенно тщательно.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней, которое предусматривает, в частности, временный запрет на публичные собрания и комендантский час.

По словам президента Нобоа, режим чрезвычайного положения позволит военным и полиции взять под прямой контроль тюрьмы страны.

Наркотеррористические группировки хотят запугать нас и думают, что мы уступим их требованиям. Но мы не будем вести переговоры с террористами и мы не успокоимся, пока не восстановим мир в стране,

- заявил президент Нобоа.

Справочно

35-летний Даниэль Нобоа победил на президентских выборах в октябре прошлого года, менее трех месяцев назад. Во время предвыборной кампании был убит один из кандидатов, бывший журналист и борец с мафией Фернандо Вильявисенсио, и в причастности к этому убийству подозревают "Лос Чонерос" и лично Фито, который угрожал политику.

Дополнение

Как объясняет эквадорская полиция, отсутствие Фито в камере было обнаружено в воскресенье. Его искали по всему строго охраняемому крылу тюрьмы, но не нашли.

Пока не ясно, сбежал Фито или скрывается где-то на территории большого тюремного комплекса. Когда именно Фито исчез из камеры, полиция тоже не знает.

В Техасе разыскивают осужденного за сексуальные преступления, который сбежал из тюрьмы18 декабрь 2023, 08:58 • 23194 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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