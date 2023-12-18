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В Техасе разыскивают осужденного за сексуальные преступления, который сбежал из тюрьмы

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 08:58  •  13147 просмотра

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Роберт Янси-младший, приговоренный к пожизненному заключению педофил, сбежал из техасской тюрьмы, его автомобиль заметили в округе Виктория. Его мать арестовали позже тем же вечером.

Мужчина, который отбывает пожизненное заключение за развращение несовершеннолетних, сбежал из тюрьмы. Об этом этом сообщил в воскресенье Департамент уголовного правосудия Техаса, в посте на платформе X, передает УНН.

Детали

39-летний Роберт Янси-младший сбежал около 15:38 в воскресенье на белом Nissan Versa. Номерной знак Nissan был зафиксирован общегосударственной системой считывания номерных знаков, которая известила власти о том, что автомобиль был замечен около 18:09 в округе Виктория, примерно в 110 милях к западу от Бразории, сообщили в офисе шерифа.

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Янси-младший был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения в 2022 году за длительное сексуальное насилие над ребенком, согласно данным о заключенных.

Его мать, Ленор Пристл, была арестована в воскресенье вечером по ордеру на арест за совершение тяжкого преступления во время остановки на дороге около 20:25 по местному времени, сообщила программа KXXV телеканала ABC 25 со ссылкой на полицию Виктории.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
У Техасі розшукують засудженого за сексуальні злочини, який втік з в'язниці
Texas manhunt for sex offender who escaped from prison
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