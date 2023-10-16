Еквадор обрав за Президента молодого бізнесмена з династії мультимільярдерів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 4104 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 10868 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 23453 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 95054 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 167719 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 172444 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 136369 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136886 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87402 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94069 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
55%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 8238 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 12473 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 16446 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 16292 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 12048 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 4110 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 172446 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 232946 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 381333 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 318152 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12916 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 18147 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34656 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 31185 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 136366 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Еквадор обрав за Президента молодого бізнесмена з династії мультимільярдерів

Київ • УНН

 • 316774 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Молодий бізнесмен з династії мультимільярдерів Даніель Нобоа став Президентом Еквадору у неділю, 15 жовтня. Він правитиме лише 17 місяців, і пообіцяв за цей час розібратись із наркомафією, та підняти економіку країни. Про це пише Reuters, передає УНН.

Еквадор обрав за Президента молодого бізнесмена з династії мультимільярдерів

Цитата

“Завтра ми починаємо працювати для цього нового Еквадору, ми починаємо працювати над відновленням країни, яка серйозно постраждала від насильства, корупції та ненависті. З завтрашнього дня надія запрацює. Із завтрашнього дня Даніель Нобоа починає працювати вашим новим президентом”, — пообіцяв у своїм промові новообраний Президент.

Деталі

У своїй переможній промові 35-річний Даніель Нобоа зокрема пообіцяв відновити економіку країни.

На думку аналітиків спадкоємець багатомільйонного бізнесу Нобоа зіткнеться зі значними труднощами на посту Президента. Адже він намагатиметься реалізувати свої обіцянки у досить стислий термін — 17-місяців.

Крім того, Нобоа зіткнеться зі значним викликом виправлення економіки, яка зазнала труднощів після пандемії коронавірусу та спонукала багато тисяч еквадорців до міграції, а також різкого зростання злочинності, включаючи зростання вбивств, пограбувань і тюремних бунтів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Нідерландах вилучили найбільшу контрабанду наркотиків в історії королівства

Нобоа заявив, що боротиметься зі злочинністю за допомогою нового розвідувального підрозділу, тактичної зброї для сил безпеки, тюремних кораблів для розміщення найнебезпечніших ув’язнених країни та посиленої присутності в портах і аеропортах, гарячих точках для контрабанди наркотиків.

Зростання насильства, за яке уряд, що йде у відставку, звинувачує наркоугрупування, досягло апогею під час кампанії з убивством антикорупційного кандидата Фернандо Вільявісенсіо. Політика застрелили у серпні.

За словами JPMorgan, Нобоа потрібно буде забезпечити деякі швидкі досягнення безпеки протягом перших 90 днів перебування на посаді, щоб заспокоїти соціальний і політичний тиск.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США пропонують винагороду в 5 млн доларів за інформацію про вбивство кандидата в президенти Еквадору

Водночас у Нобоа вже є перші економічні успіхи. Облігації Еквадору зросли під час голосування, оскільки його діловий досвід стимулював інвесторів, які помітили падіння боргу країни в доларах цього року приблизно на 17%.

“Загалом інвестори, швидше за все, заспокоїться результатами виборів, оскільки учасники ринку сприймали пана Нобоа як кандидата, більш орієнтованого на бізнес, порівняно з його конкурентом, орієнтованим на державу”, — пишуть аналітики Goldman Sachs у понеділковій записці.

Після пандемії Еквадор неодноразово звертався до багатостороннього фінансування.

Нобоа пообіцяв залучити іноземних інвесторів і створити робочі місця для молоді, та також заявив, що збалансує виконання зовнішніх боргових зобов’язань з потребами населення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Агенти ФБР приєдналися до розслідування вбивства кандидата в президенти Еквадору

Додатково

Нобоа, наймолодший президент Еквадору в новітній історії.

Він набрав понад 52% голосів, тоді як його ліва суперниця Луїза Гонсалес набрала близько 48%, при цьому підраховано понад 90% виборчих скриньок.

Перемога Нобоа здійснила давні сімейні амбіції — він виріс, супроводжуючи свого батька бананового барона Альваро під час численних невдалих спроб останнього стати президентом. І от нарешті — син здобув крісло правителя Еквадору.

Тридцятип’ятирічний Нобоа, випускник Гарварду, який несподівано пройшов у другий тур дострокових виборів, пообіцяв покращити економіку та створити робочі місця для молодих людей, а також розмістити небезпечних злочинців на кораблях-тюрмах. Чим завоював чималу прихильність серед молоді.

Нобоа має вступити на посаду в грудні та завершити термін повноважень нинішньої адміністрації до травня 2025 року.

В його адміністрації заявили, що наступного тижня Набоа оголосить про обрання свого кабінету, що, ймовірно, сигналізує про його економічну стратегію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.28
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32