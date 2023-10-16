Еквадор обрав за Президента молодого бізнесмена з династії мультимільярдерів

Цитата

“Завтра ми починаємо працювати для цього нового Еквадору, ми починаємо працювати над відновленням країни, яка серйозно постраждала від насильства, корупції та ненависті. З завтрашнього дня надія запрацює. Із завтрашнього дня Даніель Нобоа починає працювати вашим новим президентом”, — пообіцяв у своїм промові новообраний Президент.

Деталі

У своїй переможній промові 35-річний Даніель Нобоа зокрема пообіцяв відновити економіку країни.

На думку аналітиків спадкоємець багатомільйонного бізнесу Нобоа зіткнеться зі значними труднощами на посту Президента. Адже він намагатиметься реалізувати свої обіцянки у досить стислий термін — 17-місяців.

Крім того, Нобоа зіткнеться зі значним викликом виправлення економіки, яка зазнала труднощів після пандемії коронавірусу та спонукала багато тисяч еквадорців до міграції, а також різкого зростання злочинності, включаючи зростання вбивств, пограбувань і тюремних бунтів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Нідерландах вилучили найбільшу контрабанду наркотиків в історії королівства

Нобоа заявив, що боротиметься зі злочинністю за допомогою нового розвідувального підрозділу, тактичної зброї для сил безпеки, тюремних кораблів для розміщення найнебезпечніших ув’язнених країни та посиленої присутності в портах і аеропортах, гарячих точках для контрабанди наркотиків.

Зростання насильства, за яке уряд, що йде у відставку, звинувачує наркоугрупування, досягло апогею під час кампанії з убивством антикорупційного кандидата Фернандо Вільявісенсіо. Політика застрелили у серпні.

За словами JPMorgan, Нобоа потрібно буде забезпечити деякі швидкі досягнення безпеки протягом перших 90 днів перебування на посаді, щоб заспокоїти соціальний і політичний тиск.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США пропонують винагороду в 5 млн доларів за інформацію про вбивство кандидата в президенти Еквадору

Водночас у Нобоа вже є перші економічні успіхи. Облігації Еквадору зросли під час голосування, оскільки його діловий досвід стимулював інвесторів, які помітили падіння боргу країни в доларах цього року приблизно на 17%.

“Загалом інвестори, швидше за все, заспокоїться результатами виборів, оскільки учасники ринку сприймали пана Нобоа як кандидата, більш орієнтованого на бізнес, порівняно з його конкурентом, орієнтованим на державу”, — пишуть аналітики Goldman Sachs у понеділковій записці.

Після пандемії Еквадор неодноразово звертався до багатостороннього фінансування.

Нобоа пообіцяв залучити іноземних інвесторів і створити робочі місця для молоді, та також заявив, що збалансує виконання зовнішніх боргових зобов’язань з потребами населення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Агенти ФБР приєдналися до розслідування вбивства кандидата в президенти Еквадору

Додатково

Нобоа, наймолодший президент Еквадору в новітній історії.

Він набрав понад 52% голосів, тоді як його ліва суперниця Луїза Гонсалес набрала близько 48%, при цьому підраховано понад 90% виборчих скриньок.

Перемога Нобоа здійснила давні сімейні амбіції — він виріс, супроводжуючи свого батька бананового барона Альваро під час численних невдалих спроб останнього стати президентом. І от нарешті — син здобув крісло правителя Еквадору.

Тридцятип’ятирічний Нобоа, випускник Гарварду, який несподівано пройшов у другий тур дострокових виборів, пообіцяв покращити економіку та створити робочі місця для молодих людей, а також розмістити небезпечних злочинців на кораблях-тюрмах. Чим завоював чималу прихильність серед молоді.

Нобоа має вступити на посаду в грудні та завершити термін повноважень нинішньої адміністрації до травня 2025 року.

В його адміністрації заявили, що наступного тижня Набоа оголосить про обрання свого кабінету, що, ймовірно, сигналізує про його економічну стратегію.