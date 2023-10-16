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Эквадор избрал Президентом молодого бизнесмена из династии мультимиллиардеров

Киев • УНН

 • 316774 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Молодой бизнесмен из династии мультимиллиардеров Даниэль Нобоа стал Президентом Эквадора в воскресенье, 15 октября. Он будет править только 17 месяцев, и пообещал за это время разобраться с наркомафией, и поднять экономику страны. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Эквадор избрал Президентом молодого бизнесмена из династии мультимиллиардеров

Цитата

“Завтра мы начинаем работать для этого нового Эквадора, мы начинаем работать над восстановлением страны, которая серьезно пострадала от насилия, коррупции и ненависти. С завтрашнего дня надежда заработает. С завтрашнего дня Даниэль Нобоа начинает работать вашим новым президентом”, — пообещал в своей речи новоизбранный Президент.

Детали

В своей победной речи 35-летний Даниэль Нобоа в частности пообещал восстановить экономику страны.

По мнению аналитиков наследник многомиллионного бизнеса Нобоа столкнется со значительными трудностями на посту Президента. Ведь он будет пытаться реализовать свои обещания в достаточно сжатые сроки — 17-месяцев.

Кроме того, Нобоа столкнется со значительным вызовом исправления экономики, которая испытала трудности после пандемии коронавируса, побудившая тысячи эквадорцев к миграции, а также резкого роста преступности, включая рост убийств, ограблений и тюремных бунтов.

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Нобоа заявил, что будет бороться с преступностью с помощью нового разведывательного подразделения, тактического оружия для сил безопасности, тюремных кораблей для размещения самых опасных заключенных страны и усиленного присутствия в портах и аэропортах, горячих точках для контрабанды наркотиков.

Рост насилия, за которое уходящее в отставку правительство обвиняет наркогруппировки, достиг апогея во время кампании с убийством антикоррупционного кандидата Фернандо Вильявисенсио. Политика застрелили в августе.

По словам JPMorgan, Нобоа нужно будет обеспечить некоторые быстрые достижения безопасности в течение первых 90 дней пребывания в должности, чтобы успокоить социальное и политическое давление.

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В то же время у Нобоа уже есть первые экономические успехи. Облигации Эквадора выросли во время голосования, поскольку его деловой опыт стимулировал инвесторов, которые заметили падение долга страны в долларах в этом году примерно на 17%.

“В целом инвесторы, скорее всего, успокоятся результатами выборов, поскольку участники рынка воспринимали г-на Нобоа как кандидата, более ориентированного на бизнес, по сравнению с его конкурентом, ориентированным на государство”, — пишут аналитики Goldman Sachs в понедельничной записке.

После пандемии Эквадор неоднократно обращался к многостороннему финансированию.

Нобоа пообещал привлечь иностранных инвесторов и создать рабочие места для молодежи, и также заявил, что сбалансирует выполнение внешних долговых обязательств с потребностями населения.

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Дополнительно

Нобоа, самый молодой президент Эквадора в новейшей истории.

Он набрал более 52% голосов, в то время как его левая соперница Луиза Гонсалес набрала около 48%, при этом подсчитано более 90% избирательных урн.

Победа Нобоа осуществила давние семейные амбиции — он вырос, сопровождая своего отца бананового барона Альваро во время многочисленных неудачных попыток последнего стать президентом. И вот наконец — сын получил кресло правителя Эквадора.

Тридцатипятилетний Нобоа, выпускник Гарварда, который неожиданно прошел во второй тур досрочных выборов, пообещал улучшить экономику и создать рабочие места для молодых людей, а также разместить опасных преступников на кораблях-тюрьмах. Чем завоевал немалую благосклонность среди молодежи.

Нобоа должен вступить в должность в декабре и завершить срок полномочий нынешней администрации до мая 2025 года.

В его администрации заявили, что на следующей неделе Набоа объявит об избрании своего кабинета, что, вероятно, сигнализирует о наличии у него экономической стратегии.

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