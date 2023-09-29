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США пропонують винагороду в 5 млн доларів за інформацію про вбивство кандидата в президенти Еквадору

США пропонують винагороду в 5 млн доларів за інформацію про вбивство кандидата в президенти Еквадору

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У США міністр закордонних справ США Ентоні Блінкен заявив , що США пропонують винагороду в 5 мільйонів доларів за інформацію, яка може привести до арешту тих, хто стоїть за вбивством кандидата в президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо . Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, передає УНН

Цитата

«Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати народ Еквадору та працюватимуть над тим, щоб притягнути до відповідальності тих, хто прагне підірвати демократичні процеси шляхом насильницьких злочинів», — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер.

Деталі

Вільявісенсіо, колишній законодавець і журналіст-антикорупціонер, був застрелений у Кіто 9 серпня, менше ніж за два тижні до президентських виборів. Поліція Еквадору заарештувала шістьох підозрюваних, які, за їх словами, є колумбійцями і належать до злочинних угруповань.

На додаток до винагороди в розмірі 5 мільйонів доларів, Блінкен також оголосив винагороду в 1 мільйон доларів за інформацію, яка допоможе ідентифікувати або знайти будь-яку особу, яка займає ключову керівну посаду в групі, відповідальній за смерть Вільявісенсіо.

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