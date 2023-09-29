США пропонують винагороду в 5 млн доларів за інформацію про вбивство кандидата в президенти Еквадору
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У США міністр закордонних справ США Ентоні Блінкен заявив , що США пропонують винагороду в 5 мільйонів доларів за інформацію, яка може привести до арешту тих, хто стоїть за вбивством кандидата в президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо . Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, передає УНН.
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«Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати народ Еквадору та працюватимуть над тим, щоб притягнути до відповідальності тих, хто прагне підірвати демократичні процеси шляхом насильницьких злочинів», — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер.
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Вільявісенсіо, колишній законодавець і журналіст-антикорупціонер, був застрелений у Кіто 9 серпня, менше ніж за два тижні до президентських виборів. Поліція Еквадору заарештувала шістьох підозрюваних, які, за їх словами, є колумбійцями і належать до злочинних угруповань.
На додаток до винагороди в розмірі 5 мільйонів доларів, Блінкен також оголосив винагороду в 1 мільйон доларів за інформацію, яка допоможе ідентифікувати або знайти будь-яку особу, яка займає ключову керівну посаду в групі, відповідальній за смерть Вільявісенсіо.