США пропонують винагороду в 5 млн доларів за інформацію про вбивство кандидата в президенти Еквадору

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«Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати народ Еквадору та працюватимуть над тим, щоб притягнути до відповідальності тих, хто прагне підірвати демократичні процеси шляхом насильницьких злочинів», — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер.

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Вільявісенсіо, колишній законодавець і журналіст-антикорупціонер, був застрелений у Кіто 9 серпня, менше ніж за два тижні до президентських виборів. Поліція Еквадору заарештувала шістьох підозрюваних, які, за їх словами, є колумбійцями і належать до злочинних угруповань.

На додаток до винагороди в розмірі 5 мільйонів доларів, Блінкен також оголосив винагороду в 1 мільйон доларів за інформацію, яка допоможе ідентифікувати або знайти будь-яку особу, яка займає ключову керівну посаду в групі, відповідальній за смерть Вільявісенсіо.