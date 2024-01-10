Президент Еквадору оголосив війну мафії: в країні розпочалися заворушення

Після того, як злочинці захопили заручників в прямому ефірі телеканалу, президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив війну мафії і наказав ліквідувати всі бандитські угрупування. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Деталі

Згідно з указом, глава держави наказав збройним силам провести операції проти двох десятків злочинних організацій, оголосивши "режим внутрішнього збройного конфлікту".

Указ називає банди, що діють в Еквадор, терористичними організаціями та недержавними воюючими сторонами, які мають бути знищені.

Зазначається, що під час заворушень ватажок банди Los Choneros Адольфо Масіас, псевдонім втік зі своєї камери у в'язниці.

Місцеперебування Масіаса досі невідоме. Прокуратура почала розслідування та висунула звинувачення двом охоронцям у зв'язку з його ймовірною втечею.

Водночас місцеві ЗМІ заявили, що напад на телестудію не був єдиним. Наступного дня після оголошення надзвичайного стану щонайменше четверо еквадорських поліцейських були викрадені злочинцями, а в шести в'язницях спалахнули заворушення.

Надзвичайний стан в Еквадорі: люди у балаклавах захопили телеканал

Також зафіксовані захоплення заручників в інших містах. У Гуаякілі нападники захопили лікарні, хоч порядок вже відновили. Бандити захоплюють поліцейські дільниці, школи, університети та навіть метро. Людей беруть у заручники та викрадають.

Доповнення

У зв'язку з подіями, що відбуваються в Еквадорі, міністр внутрішніх справ сусідньої країни Перу Віктор Торрес Фалькон наказав "негайно" направити поліцейські сили до кордону з Еквадором для посилення безпеки на тлі ескалації бандитизму в сусідній державі, повідомило МВС країни в соціальних мережах.

Уряд Перу засудив насильство і висловив повну підтримку президенту Нобоа. Уряд Парагваю також висловив солідарність з Еквадором.

Нагадаємо

Еквадорська поліція заарештувала озброєних людей у балаклавах, які захопили телевізійну станцію, зі зброєю та вибухівкою, що було розцінено командувачем поліції Сапатою як терористичний акт.