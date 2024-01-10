Президент Эквадора объявил войну мафии: в стране начались беспорядки

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Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
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Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

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САП работает над возвращением из Швейцарии 301,6 млн грн в рамках дела о завладении экс-депутатом-агентом фсб средств "Родовид Банка"
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САП работает над возвращением из Швейцарии 301,6 млн грн в рамках дела о завладении экс-депутатом-агентом фсб средств "Родовид Банка"

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ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
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Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

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Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
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Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

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Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
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Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

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Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
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Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

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Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
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Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

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Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
9 января  •  196163 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

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Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  222198 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

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Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  219056 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

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Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  205830 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

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Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
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Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

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Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

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Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
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