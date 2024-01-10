Президент Эквадора объявил войну мафии: в стране начались беспорядки

После того, как преступники захватили заложников в прямом эфире телеканала, президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил войну мафии и приказал ликвидировать все бандитские группировки. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

Согласно указу, глава государства приказал вооруженным силам провести операции против двух десятков преступных организаций, объявив "режим внутреннего вооруженного конфликта".

Указ называет банды, действующие в Эквадоре, террористическими организациями и негосударственными воюющими сторонами, которые должны быть уничтожены.

Отмечается, что во время беспорядков главарь банды Los Choneros Адольфо Масиас, псевдоним сбежал из своей камеры в тюрьме.

Местонахождение Масиаса до сих пор неизвестно. Прокуратура начала расследование и выдвинула обвинения двум охранникам в связи с его вероятным побегом.

В то же время местные СМИ заявили, что нападение на телестудию не было единственным. На следующий день после объявления чрезвычайного положения по меньшей мере четверо эквадорских полицейских были похищены преступниками, а в шести тюрьмах вспыхнули беспорядки.

Чрезвычайное положение в Эквадоре: люди в балаклавах захватили телеканал

Также зафиксированы захваты заложников в других городах. В Гуаякиле нападавшие захватили больницы, хотя порядок уже восстановили. Бандиты захватывают полицейские участки, школы, университеты и даже метро. Людей берут в заложники и похищают.

Дополнение

В связи с событиями, происходящими в Эквадоре, министр внутренних дел соседней страны Перу Виктор Торрес Фалькон приказал "немедленно" направить полицейские силы к границе с Эквадором для усиления безопасности на фоне эскалации бандитизма в соседнем государстве, сообщило МВД страны в социальных сетях.

Правительство Перу осудило насилие и выразило полную поддержку президенту Нобоа. Правительство Парагвая также выразило солидарность с Эквадором.

Напомним,

Эквадорская полиция арестовала вооруженных людей в балаклавах, захвативших телевизионную станцию с оружием и взрывчаткой, что было расценено командующим полиции Сапатой как террористический акт.